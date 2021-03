Niegdyś błyszczał na boiskach, sięgając po tytuł najlepszego piłkarza świata. Dziś jego życie popada w ruinę przez problemy z alkoholem. Ronaldinho znalazł się w niezwykle trudnym położeniu, o czym poinformował jeden z jego przyjaciół.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tak Ronaldinho spędzał czas w więzieniu. Gwiazdor grał w siatkówkę kopaną. Wideo INTERIA.TV

Za czasów swojej piłkarskiej kariery Ronaldinho przejawiał ogromne skłonności do dobrej zabawy. Cieszył się życiem, czerpiąc z niego całymi garściami. Dziś także "imprezuje" ciągle impezuje, lecz trudno mówić w tym przypadku o jakiejkolwiek radości. Jest to raczej próba utopienia smutków w kieliszku.



- Każdy dzień to impreza. Ronaldinho zaczyna pić rano, gdy wstaje z łóżka - wódkę, whisky, gin. Przestaje dopiero następnego dnia. Wszystko pogorszyło się po śmierci jego matki" - wyjawił w rozmowie z dziennikiem "Lance" przyjaciel byłego gwiazdora FC Barcelona.

Ronaldinho przeżywa życiowy dramat

Reklama

Matka Brazylijczyka - Dona Miguelina - zmarła w lutym tego roku w wyniku powikłań po zakażeniu koronawirusem . Sam Ronaldinho także przeszedł infekcję jeszcze w ubiegłym roku.



Wcześniej Brazylijczyk przebywał w Paragwajskim więzieniu, do którego trafił za posługiwanie się fałszywym paszportem. Po przeniesieniu do aresztu domowego wolność odzyskał ostatecznie dopiero po niemal sześciu miesiącach.



Zobacz Interia Sport w nowej odsłonie!

Sprawdź!

TB