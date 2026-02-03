Piesiewicz poniósł klęskę. I to więcej niż raz. Tak wygląda jego kariera polityczna
Od 2023 roku Radosław Piesiewicz jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przed objęciem tego stanowiska pracował w m.in. Polskim Związku Piłki Siatkowej czy też piastował funkcję prezesa Polskiej Ligi Koszykówki. Mało kto wie, że ten przed wejściem w świat sportu próbował swoich sił w polityce. Zdarzyło się, że startował w wyborach, lecz w nich ponosił srogie porażki.
Bez dwóch zdań niezwykle głośno w ostatnim czasie jest o Radosławie Piesiewiczu, prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszystko ze względu na zbliżające się wielkimi krokami igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo, a także mały konflikt z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki.
W końcu PKOl pod wodzą Piesiewicza zmienił bez wiedzy PZN, którego prezesem jest Adam Małysz jedną z nominacji olimpijskich, co wywołało sporą burzę. Do sprawy po czasie włączył się także wspomniany minister rządu Donalda Tuska. I się zaczęło. Panowie nie szczędzą sobie "uprzejmości" w mediach społecznościowych, a końca całego zamieszania nie widać.
44-latek stanowisko piastuje od 2023 roku. Przed laty pracował także m.in. w PZPS-ie jako wiceprezes, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Do tego związany był także z koszykówką (szczególnie w latach 2018-2024). Nim jednak na dobre zadomowił się w świecie sportu swoich sił próbował w polityce.
Prezes PKOl ruszył do polityki. Wyborcy nie byli łaskawi
W trakcie przygody z tą dziedziną związany był z Unią Wolności, czy Partią Demokratyczną. W 2002 roku kandydował do rady warszawskiej dzielnicy Targówek, lecz bez powodzenia, gdyż dobył jedynie 157 głosów. W 2005 roku z list PD próbował dostać się do Sejmu w okręgu siedleckim. Efekt? Taki sam jak trzy lata wcześniej - 407 ważnych głosów.
W 2006 ponownie próbował stać się warszawskim radnym. Tym razem startował z list LiD (Lewica i Demokraci), jednakże kolejny raz bez większych sukcesów. Tym razem zebrał 358 głosów, a do otrzymania mandatu był całkiem blisko. Zabrakło mu tylko 115 głosów.
Ostatnią próbę podjął w 2011 roku. Wówczas jako bezpartyjny kandydat z własnego komitetu ubiegał się o miejsce w Senacie. W warszawskim okręgu nr 42 zgarnął 10 361 głosów, czyli pięć procent głosów ważnych. Taki wynik uplasował go na ostatnim, czwartym miejscu w zestawieniu.
Po tych wyborach Piesiewicz nie ubiegał się już o żadną elekcję w polityce. Jak już wspomnieliśmy ten aktualnie jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a jego kadencja trwa do 2027 roku.