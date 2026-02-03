Piesiewicz poniósł klęskę. I to więcej niż raz. Tak wygląda jego kariera polityczna

Bez dwóch zdań niezwykle głośno w ostatnim czasie jest o Radosławie Piesiewiczu, prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wszystko ze względu na zbliżające się wielkimi krokami igrzyska olimpijskie w Mediolanie oraz Cortinie d'Ampezzo, a także mały konflikt z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki.

W końcu PKOl pod wodzą Piesiewicza zmienił bez wiedzy PZN, którego prezesem jest Adam Małysz jedną z nominacji olimpijskich, co wywołało sporą burzę. Do sprawy po czasie włączył się także wspomniany minister rządu Donalda Tuska. I się zaczęło. Panowie nie szczędzą sobie "uprzejmości" w mediach społecznościowych, a końca całego zamieszania nie widać.

44-latek stanowisko piastuje od 2023 roku. Przed laty pracował także m.in. w PZPS-ie jako wiceprezes, gdzie był odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. Do tego związany był także z koszykówką (szczególnie w latach 2018-2024). Nim jednak na dobre zadomowił się w świecie sportu swoich sił próbował w polityce.

Prezes PKOl ruszył do polityki. Wyborcy nie byli łaskawi

W trakcie przygody z tą dziedziną związany był z Unią Wolności, czy Partią Demokratyczną. W 2002 roku kandydował do rady warszawskiej dzielnicy Targówek, lecz bez powodzenia, gdyż dobył jedynie 157 głosów. W 2005 roku z list PD próbował dostać się do Sejmu w okręgu siedleckim. Efekt? Taki sam jak trzy lata wcześniej - 407 ważnych głosów.

W 2006 ponownie próbował stać się warszawskim radnym. Tym razem startował z list LiD (Lewica i Demokraci), jednakże kolejny raz bez większych sukcesów. Tym razem zebrał 358 głosów, a do otrzymania mandatu był całkiem blisko. Zabrakło mu tylko 115 głosów.

Ostatnią próbę podjął w 2011 roku. Wówczas jako bezpartyjny kandydat z własnego komitetu ubiegał się o miejsce w Senacie. W warszawskim okręgu nr 42 zgarnął 10 361 głosów, czyli pięć procent głosów ważnych. Taki wynik uplasował go na ostatnim, czwartym miejscu w zestawieniu.

Po tych wyborach Piesiewicz nie ubiegał się już o żadną elekcję w polityce. Jak już wspomnieliśmy ten aktualnie jest prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a jego kadencja trwa do 2027 roku.

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz Piotr Nowak PAP

Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Jastrzebowski East News

Prezes PKOl Radosław Piesiewicz screen Polsat Sport Polsat Sport