Gwiazda freak fightów zamieściła wówczas oświadczenie w mediach społecznościowych , w którym w dość wymownych słowach zwróciła się do małżonka. Przyznała ona, że ma żal po polityka Prawa i Sprawiedliwości, że o ich prywatnych problemach postanowił opowiedzieć dziennikarzom. "Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle - że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi... to nie fair" - przekazała wówczas.