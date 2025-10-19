Pierwsze problemy Fornala w Turcji. Musiał skorzystać z nietypowej pomocy

Po zakończeniu intensywnego sezonu reprezentacyjnego Tomasz Fornal rozpoczął nowy rozdział swojej kariery. Jeden z liderów polskiej kadry siatkarzy, po sześciu latach spędzonych w Jastrzębskim Węglu, zdecydował się na zagraniczny transfer. 28-letni przyjmujący w sezonie 2025/2026 będzie bronił barw Ziraatu Bankasi Ankara, jednego z czołowych klubów tureckiej ligi. To duża zmiana dla zawodnika, który przez lata był filarem jastrzębskiego zespołu i zdobył z nim liczne trofea, w tym mistrzostwa Polski i medale europejskich pucharów.

Moya Radomka Radom - #VolleyWrocław. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal musiał skorzystać z pomocy AI. Wszystko przez barbera

Fornal uchodzi za jednego z najbardziej kompletnych siatkarzy swojego pokolenia - łączy znakomitą technikę, skuteczność w ataku i silny charakter. Jego decyzja o wyjeździe do Turcji to nie tylko sportowe wyzwanie, ale także dowód odwagi i chęci dalszego rozwoju. W rozmowie z lokalną telewizją zawodnik zdradził, że stara się jak najlepiej przygotować do życia w nowym kraju.

"Rozpocząłem już naukę języka tureckiego, aby jak najlepiej móc rozumieć swoich kolegów. To również wyraz szacunku do nowego klubu" - powiedział Fornal.

Brak znajomości języka dla Fornala okazał się problematyczny już na krótko po przyjeździe do Turcji. Siatkarz reprezentacji stanął bowiem przed ogromnym wyzwaniem, kiedy chciał wybrać się do salonu barberskiego. Nie wiedział bowiem jak opisać fryzurę, którą chciałby zobaczyć na swojej głowie. Na szczęście z pomocą przyszła sztuczna inteligencja, która rozwiązała problem.

"Kiedy umawiasz się z tureckim barberem" - napisał rozbawiony Fornal, niżej wrzucając zrzut ekranu z przygotowanej przez AI ściągawki.

Tomasz Fornal po przeprowadzce do Turcji napotkał pierwszy poważny problem Instagram/tomfornal materiał zewnętrzny

Tomasz Fornal postawił przed sobą ważny cel. Jako zawodnik Ziraatu chce on bowiem nie tylko zdobyć nowe doświadczenie, ale również osiągnąć kolejny ważny sukces - marzy mu się bowiem triumf w Lidze Mistrzów. "Dwukrotnie przegrałem finał Ligi Mistrzów, więc wiem, jak trudne to jest. Będą tam bardzo silne drużyny z Włoch i Polski. Ale my też jesteśmy świetną ekipą i jeśli będziemy dobrze pracować, trofeum może być nasze, chce z Ziraatem wygrać Ligę Mistrzów" - mówił tureckim mediom.

Tomasz Fornal volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla Marcin Golba/NurPhoto AFP

Tomasz Fornal Artur Barbarowski East News