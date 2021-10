Każdego dnia czuję chęć do zmiany i rozwoju, stale nad sobą pracuję, chcę być lepszą matką, partnerką, przyjaciółką. Ale uczę się przede wszystkim być dla siebie dobra. My kobiety szczególnie mamy tendencje do surowej oceny siebie, jesteśmy bardzo wymagające i krytyczne. (...) Życie tak naprawdę jest proste, kiedy czerpiemy radość z codzienności, doceniamy i czujemy wdzięczność. Staram się czerpać z niego jak najwięcej, odkrywać kolejne tajemnice, uczyć się, inspirować. Traktować je właśnie jak przygodę, która płata nam czasem figle i stawia przed nami wyzwania, maluje dni na szaro, ale przecież zwykle jest pełna barw. To od nas zależy, które kolory widzimy najczęściej, jak wykorzystamy kolejny dany nam dzień. Ja wypełnię go po brzegi!

- napisała.