To już oficjalne! Księżna Kate może pakować walizki i przygotowywać się do podróży do Wigan. W sobotę będzie bohaterką historycznego wydarzenia. Po raz pierwszy odkąd przejęła po księciu Harrym obowiązki w angielskim środowisku rugby, obejrzy na żywo dwa reprezentacyjne mecze. Wagę chwili podkreśla przewodniczący RFL. "Będziemy zachwyceni i zaszczyceni, mogąc po raz pierwszy powitać księżną Walii jako królewską patronkę RFL" - cieszy się.