Piękny wpis Justyny Kowalczyk-Tekieli. Pokazała fotkę, którą zrobił jej mąż

Justyna Kowalczyk-Tekieli to postać doskonale znana fanom sportów zimowych. Polka przez długi czas brylowała na arenach międzynarodowych, odnosząc sukcesy w biegach narciarskich. Kilka lat temu utytułowana sportsmenka zdecydowała, że to najwyższy czas, by skupić się na życiu prywatnym i ogłosiła zakończenie kariery. Była biegaczka wyraźnie rozkwitnęła na sportowej emeryturze. W 2020 roku stanęła bowiem na ślubnym kobiercu z alpinistą Kacprem Tekielim. We wrześniu 2021 roku na świat przyszedł syn pary - Hugo.