Piekielnie drogi prezent Sochana. Na swoją nową "zabawkę" wydał fortunę

Jeremy Sochan ma powody do świętowania. Reprezentant Polski został wyróżniony w głosowaniu na najlepszych debiutantów sezonu 2022/2023. Zawodnik robił furorę na parkiecie, a jego statystyki napawają optymizmem przed kolejnymi rozgrywkami. Niespełna 20-letni sportowiec rozegrał łącznie 56 spotkań, dokładając do tego średnią 11 punktów, 5,3 zbiórki oraz 2,5 asysty na mecz. Zdobył uznanie w oczach kibiców San Antonio Spurs i trenera Gregga Popovicha.

O tym, jak ważny był dla reprezentanta Polski debiut w NBA, świadczy fakt, że po pierwszej wypłacie udał się do salonu z samochodami i sprezentował sobie nowe "cacko". Jego wybór padł na Audi RS5 Sportback, które kosztuje ok. 460 tys. zł. Teraz musi znaleźć dodatkowe miejsce w swoim garażu, bowiem do jego kolekcji pokaźnych aut dołącza kolejne.