Cristiano Ronaldo to jeden z najpopularniejszych piłkarzy na świecie. Piłkarz reprezentacji Portugalii w przeszłości występował w topowych europejskich klubach. Na początku 2023 roku postanowił jednak obrać inną drogę w życiu, przeprowadził się z rodziną do Arabii Saudyjskiej i zasilił szeregi klubu Al-Nassr. 39-letni sportowiec nie może narzekać na wypłaty w tamtejszej lidze. Portugalczyk zarabia aż 200 milionów euro netto rocznie. Jego kontrakt z drużyną obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Reklama

"CR7" inkasuje ogromnie pieniądze nie tylko w piłce nożnej. Sportowcem chętnie interesują się znane marki, które oferują mu wysokie premie za współprace reklamowe. Na początku tego roku znany magazyn "Forbes" poinformował, że majątek gwiazdora futbolu szacuje się na 500 mln funtów, co daje ok. 636 mln dolarów.

Cristiano Ronaldo z kolejnym autem. Ten model naprawdę robi wrażenie

Zawodnik nieźle zarządza swoim majątkiem. Jakiś czas temu zagraniczne media huczały o nowej nieruchomości gwiazdora na wyspie Jumeirah Bay Island. A to nie koniec jego planów, bowiem mężczyzna buduje również willę w ojczyźnie, która została już okrzyknięta najdroższym domem w całej Portugalii.

"CR7" przeznacza również niemałe pieniądze na inne rzeczy. Piłkarz wybrał się w Sylwestra w odwiedzi do swojej matki Dolores Aveiro, która świętowała urodziny. W prezencie sportowiec podarował kobiecie Porsche Cayenne! Auto ceni się na około pół miliona złotych. Posiada silnik spalinowy o pojemności 3.0, który generuje moc 353 KM. Maksymalna prędkość tego cacka sięga do 248 km/h. Jak się okazuje, Ronaldo w ostatnim czasie ponownie wybrał się na "zakupy". I to jakie! Reklama

Gracz został "przyłapany" na ulicy w nowym Ferrari Daytona SP3 o wartości 2 milionów funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ok. 8,6 mln. Maksymalna prędkość samochodu to 340 km/h. Ponadto na świecie wyprodukowano tylko 599 sztuk tego modelu.

