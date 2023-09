Polskie siatkarki są nadal w grze o igrzyska olimpijskie w Paryżu. W ostatnim meczu po raz kolejny zmierzyły się w tym sezonie z Niemkami i można powiedzieć, że stały się ich koszmarem, bowiem w łódzkiej Atlas Arenie to "Biało-Czerwone" ponownie miały powody do zadowolenia. Zawodniczki po emocjonującym boju pokonały rywalki 3:2. "Od początku czułyśmy, że w końcu przyjdzie moment, w którym złapiemy naszą grę i klimat na boisku. Wierzyłyśmy od samego początku do samego końca, że ten mecz należy do nas. Cieszy fakt, że tak się stało" - mówiła po spotkaniu Martyna Łukasik.