Pia Skrzyszowska już tak nie wygląda. Zafundowała sobie metamorfozę

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Pia Skrzyszowska postanowiła zmienić co nieco w swoim wyglądzie. Najlepsza polska płotkarka, jak się okazało, lubi eksperymenty związane z włosami i postanowiła zaryzykować. Całkowicie zmieniła swoje naturalnie proste włosy w prawdziwą burzą czekoladowych fal. Wynikiem pochwaliła się w mediach społecznościowych. Sama była zachwycona.

Pia Skrzyszowska
Pia SkrzyszowskaRafał Oleksiewiczmateriały prasowe

Pia Skrzyszowska zawsze lubiła niecodzienne elementy w swoim wyglądzie. W ostatnim czasie na jej głowie szalały odcienie jasnego blondu, a teraz lekkoatletka postanowiła zupełnie zmienić obecną na jej głowie barwę włosów. Dla niej samej było to nie lada zaskoczenie.

Pia Skrzyszowska zmieniła fryzurę

Jesień to dobry czas na metamorfozy, szczególnie wśród lekkoatletów, którzy zakończyli letni sezon i mają czas na odpoczynek przed kolejnym maratonem przygotowań. Zmienić coś w swoim wyglądzie postanowiła również Pia Skrzyszowska.

Do niedawna widziano ją przede wszystkich w spiętych blond włosach. Jakiś czas temu biegaczka postanowiła nadać im jeszcze jaśniejszej barwy na końcach. Po udanym letnim sezonie postawiła na całkowitą zmianę i o wiele ciemniejszy kolor.

Pia Skrzyszowska ukryta za czekoladowymi falami

Na profilu znanyfryzjer należącym do Wojciecha Stasiaka, pojawiło się nagranie z całym procesem farbowania, podcinania i stylizowania włosów Pii Skrzyszowskiej. Gwiazda sama była zachwycona, tym co zobaczyła później w lustrze.

"Najlepsza metamorfoza w życiu" - przyznała sportsmenka, a wtórowali jej wierni fani. Efekt był rzeczywiście oszałamiający. Można tylko myśleć o tym, że niebawem lekkoatletka pokaże się w takim wydaniu również na bieżni, choć z pewnością włosy będą w tym wypadku upięte.

Mężczyzna stojący za siedzącą kobietą układa jej włosy, we wnętrzu salonu fryzjerskiego widocznego w tle, w lewym górnym rogu umieszczona flaga Polski.
Pia Skrzyszowska przed metamorfoząInstagram/znanyfryzjerESP/Instagram
Mężczyzna stojący za kobietą, która siedzi na krześle, układa jej rozpuszczone brązowe włosy. Oboje mają spokojne wyraz twarzy. W tle widać jasne, minimalistyczne wnętrze.
Pia Skrzyszowska po metamorfozieInstagram/znanyfryzjerESP/Instagram
Młoda kobieta z długimi, falowanymi włosami robi selfie w lustrze, trzymając telefon z białym etui, ubrana w czarny sweter, w tle nowoczesne wnętrze z rośliną doniczkową oraz złotą lampą.
Pia Skrzyszowska po metamorfozieInstagram/Pia SkrzyszowskaESP/Instagram

