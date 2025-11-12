Pia Skrzyszowska zawsze lubiła niecodzienne elementy w swoim wyglądzie. W ostatnim czasie na jej głowie szalały odcienie jasnego blondu, a teraz lekkoatletka postanowiła zupełnie zmienić obecną na jej głowie barwę włosów. Dla niej samej było to nie lada zaskoczenie.

Pia Skrzyszowska zmieniła fryzurę

Jesień to dobry czas na metamorfozy, szczególnie wśród lekkoatletów, którzy zakończyli letni sezon i mają czas na odpoczynek przed kolejnym maratonem przygotowań. Zmienić coś w swoim wyglądzie postanowiła również Pia Skrzyszowska.

Do niedawna widziano ją przede wszystkich w spiętych blond włosach. Jakiś czas temu biegaczka postanowiła nadać im jeszcze jaśniejszej barwy na końcach. Po udanym letnim sezonie postawiła na całkowitą zmianę i o wiele ciemniejszy kolor.

Pia Skrzyszowska ukryta za czekoladowymi falami

Na profilu znanyfryzjer należącym do Wojciecha Stasiaka, pojawiło się nagranie z całym procesem farbowania, podcinania i stylizowania włosów Pii Skrzyszowskiej. Gwiazda sama była zachwycona, tym co zobaczyła później w lustrze.

"Najlepsza metamorfoza w życiu" - przyznała sportsmenka, a wtórowali jej wierni fani. Efekt był rzeczywiście oszałamiający. Można tylko myśleć o tym, że niebawem lekkoatletka pokaże się w takim wydaniu również na bieżni, choć z pewnością włosy będą w tym wypadku upięte.

Pia Skrzyszowska przed metamorfozą Instagram/znanyfryzjer ESP/Instagram

Pia Skrzyszowska po metamorfozie Instagram/znanyfryzjer ESP/Instagram

Pia Skrzyszowska po metamorfozie Instagram/Pia Skrzyszowska ESP/Instagram

Pia Skrzyszowska Foto Olimpik/NurPhoto AFP

Pia Skrzyszowska Marcin Golba/NurPhoto AFP