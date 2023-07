Peszko wypalił po imprezie z kolegami Lewandowskiego. "Nie moja liga"

Sławomir Peszko zapytany o... imprezowanie z kolegami Roberta Lewandowskiego. Jego odpowiedź daje do myślenia

Zanim jednak dojdzie do pierwszej walki, sportowiec zabrał swoją żonę Annę na "drugie wesele" Lewandowskich. Dla 38-latka była to wspaniała okazja do zamienienia kilku słów z graczami FC Barcelony, którzy również dostali zaproszenie na ceremonie. Po powrocie do kraju zawodnik został zapytany o imprezę z gwiazdami "Blaugrany".