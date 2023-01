Pełen bólu wpis Shakiry w sieci. Zareagowała żona Leo Messiego

To był niezwykle trudny rok dla Shakiry. Kolumbijska artystka opublikowała kilka dni temu ważny wpis w mediach. Nawiązała w nim do swojego byłego partnera, Gerarda Pique. Była para spotkała się niedawno w sądzie, gdzie rozstrzygnięto kwestie opieki nad dziećmi. Wydawać by się mogło, że kobieta zostawiła już przeszłość w tyle. Nic bardziej mylnego. Jej słowa idotknęły samą Antonellę Roccuzzo. Ukochana Messiego postanowiła odpowiedzieć piosenkarce.