"Dobry wieczór państwu. Zapewne wyglądacie przepięknie na gali. Sama chciałabym, ale niestety jestem w trakcie turnieju (Polka brał udział w United Cup - przyp. red). (...) Mam nadzieję, że będziecie trzymali kciuki, a tymczasem dziękuję za wasze głosy. Jeszcze nie wiem, jaki jest rezultat głosowania, ale w ubiegłym roku był on dla mnie pozytywny. Przyznam, że dało mi to takiej motywacji i poczucia, że mam wsparcie od fanów i od środowiska polskiego sportu, więc bardzo za to dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie się wspaniali bawili i mam nadzieję, że kiedyś zdarzy się, że też będzie" - oświadczyła tenisistka.