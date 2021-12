To nie był łatwy rok, lecz były też miłe, radosne akcenty. Część sportowców mijające 12 miesięcy będzie wspominać bardzo dobrze, ponieważ w ich życiu zaszły ważne, przełomowe zmiany. Po dłuższych lub krótszych związkach poślubiali swoje drugie połówki, a każda z uroczystości była wyjątkowa. Jedni zmieniali stan cywilny ubrani w dresy, drudzy paradowali w drogich, robiących wrażenie strojach, a trzeci ani myślą udostępniać jakichkolwiek szczegółów ślubu. W jednym przypadku doszło też do przedziwnej sytuacji.

Marzec 2021: Andrij Łunin i Anastasia Tamazowa. Ślub w dresach

Andrij Łunin wziął ślub z Anastasią Tamazową, a światowa prasa rozpisywała się o... nietypowych strojach pary młodej . Bramkarz Realu Madryt i jego wybranka wcale nie postawili na garnitur i suknię ślubną, a na... dresy. Jedynym nawiązaniem do zwyczajowej kreacji panny młodej był biały kolor ubioru ukochanej piłkarza. Anastasia trzymała też w rękach bukiet kwiatów.

Ostatnio 22-letni ukraiński zawodnik oraz jego żona obchodzili 6. rocznicę związku. Z tej okazji opublikowali na Instagramie pamiątkowe zdjęcia. "Bardzo cię kocham" - napisała Anastasia, kierując swoje miłosne wyznanie do Andrija. Ciekawostką jest, że podczas świętowania rocznicy para była ubrana bardziej elegancko niż na swoim ślubie.

Lipiec 2021: Marco Verratti tuż po Euro 2020 poślubił Jessicę Aidi

Marco Verratti i reprezentacja Włoch zakończyli turniej Euro 2020 jako mistrzowie . 29-latek walnie przyczynił się do triumfu, ponieważ wystąpił do tego w niemal każdym meczu kadry na mistrzostwach. Opuścił jedynie pojedynki grupowe z Turcją i Szwajcarią.



Po ME przyszedł czas na kolejne niezwykłe wydarzenie - tym razem w życiu prywatnym. Verratti wziął ślub z modelką, Jessicą Aidi . Na uroczystości zaślubin pojawili się m.in. byli i obecni gracze Paris Saint-Germain. W tym gronie, prócz Ibrahimovicia i Lavezziego, znaleźli się Salvatore Sirigu i Javier Pastore.

Lipiec 2021. Pierwsze pogłoski o ślubie Marcina Gortata i Żanety Stanisławskiej

Gortat i Stanisławska początkowo swój związek trzymali z daleka od błysku fleszy. O tym, że są razem, media i opinia publiczna dowiedziały się w 2019 roku. Co do tego, ze tych dwoje jest razem, nie było już żadnych wątpliwości, gdy kobieta pojawiła się na Wielkim Meczu Gortat Team vs. Wojsko Polskie. Chwilę później przyszedł czas na debiut na czerwonym dywanie. Para pojawiła się na premierze filmu "Fighter".



Zdjęcie Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska na pierwszym oficjalnym wspólnym wyjściu / East News

W lipcu 2021 roku zaczęły pojawiać się pierwsze doniesienia, jakoby Marcin i Żaneta zalegalizowali swój związek. Miało do tego dojść kilka dobrych tygodni wcześniej. W końcu, we wrześniu, były koszykarz NBA potwierdził, że istotnie on i ukochana są już po ślubie.

No już chyba nie mam teraz wyjścia. Sprawa trafiła do mediów. Wyszło na jaw, że już jestem nie do wzięcia, dlatego można już składać oficjalnie gratulacje - potwierdził sportowiec w "Dzień dobry TVN".

Sierpień 2021. Tadeusz Michalik ma powody do radości. Brązowy medal i ślub z ukochaną

Brązowy medalista igrzysk olimpijskich w Tokio poinformował o ślubie z wybranką swojego serca , Pauliną Trawińską. "To dziś ten dzień. Bierzemy ślub" - napisał na Twitterze Tadeusz Michalik.



Para pobrała się w Sali Ślubów Centrum Kultury w Trzcielu. Już po wszystkim Michalik udostępnił kilka pamiątkowych zdjęć i podziękował za życzenia. "I tak od wczoraj wolność się skończyła. Ruszamy razem w nową podróż. Nie zawsze będzie łatwo ale razem damy radę" - napisał.

Sierpień 2021. Mateusz Gamrot poinformował o zaręczynach, a tydzień później o... ślubie!

Najpierw Mateusz Gamrot poinformował fanów, że jego ukochana przyjęła oświadczyny, a już zaledwie kilka dni później gwiazdor MMA i jeden z najbardziej znanych polskich zawodników UFC, wyskoczył z wieścią o ślubie! "Mąż i Żona" - podpisał ślubną fotografię.



Na weselu bawiły się m.in. Joanna Jędrzejczyk i Katarzyna Dziurska.



Wybranka Mateusza to Agata, z którą związany jest od dłuższego czasu. Razem prowadzą sklep internetowy z kawami. W zeszłym roku zostali rodzicami. Na świecie pojawił się ich syn, Mikołaj.

Sierpień 2021. Mateusz Bieniek wziął ślub w czasie trwania zgrupowania kadry

W sierpniu na ślubnym kobiercu stanął również inny sportowiec . Mowa o Mateuszu Bieńku. Reprezentant Polski w siatkówce poślubił Martę. Uroczystość odbyła się w Kielcach. Przybyli na nią bliscy i przyjaciele pary, a wśród nich inni polscy siatkarze, m.in. Piotr Nowakowski, Bartosz Kurek, Dawid Konarski, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga i Michał Kubiak.

Siatkarz zmienił stan cywilny podczas, gdy w Spale trwało zgrupowanie kadry. Zatem jego koledzy zrobili sobie krótką przerwę, by móc towarzyszyć Bieńkowi w tak ważnym dla niego dniu. Fotka weselnych gości pojawiła się w sieci.

Sierpień 2021. Aleksandra Jarmolińska wzięła ślub z kobietą. Pobrały się w Danii

Na kilka dni przed startem w Tokio Aleksandra Jarmolińska, reprezentująca Polskę w strzelectwie sportowym, zdecydowała się dokonać coming-outu. Wzięła udział przy tworzeniu materiału wideo dla stowarzyszenia Miłość nie wyklucza. W spocie zapowiedziała, że niedługo bierze ślub w Danii.



Kocham moją przyszłą żonę i prywatnie, i oficjalnie - w domu, w pracy, na zawodach, podczas olimpiady i igrzysk olimpijskich. Reprezentuję Polskę i chcę mieć w niej równe prawa, w tym prawo do uznania mojego małżeństwa, prawo do bezpiecznego życia rodzinnego, po prostu do równości - mówiła.

Sportsmenka pobrała się z partnerką, Agatą, poznaną w trakcie studiów. Zamiast wesela pojechały do Legolandu z siostrzenica, w podróż poślubną planują wybrać się do Disneylandu.



Od dnia ślubu ani razu nie zdjęłam obrączki. Cieszę się, że mogę wreszcie mówić o Agacie 'moja żona'. Po dziesięciu latach związku określenie 'dziewczyna' wydawało mi się już trochę niepoważne, 'narzeczona' po siedmiu latach od zaręczyn też się znudziła - powiedziała Agnieszka w wywiadzie dla "Vogue'a".

Wrzesień 2021. Karolina Małysz i Kamil Czyż pobrali się w Szczyrku. Góralskie wesele córki Adama Małysza

Karolina Małysz, córka słynnego przed laty skoczka, a obecnie dyrektora koordynatora do spraw skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim, wyszła za mąż we wrześniu . Jej wybranek to wieloletni partner, Kamil Czyż. Po ceremonii w kościele młoda para zaprosiła weselników do zabawy w góralskim stylu. Dobrą nowiną podzieliła się Izabela Małysz. "No to już oficjalnie mam też syna" - napisała.



Wesele odbyło się na sali położonej w samym centrum Szczyrku. Co ciekawe, ambasadorem właśnie tego domu weselnego jest Adam Małysz.



Młoda para wykonała pierwszy taniec w rytm "Something Just Like This" od Coldplay i The Chainsmokers. Tym samym zapoczątkowała szaleństwa na parkiecie.



Na profilu na Instagramie Małysza pojawiło się zdjęcie z żoną, córką i zięciem. "To były dwa przepiękne dni" - napisał.



Wrzesień 2021. Marcelina Witek i Patryk Konofał są po ślubie. Oryginalny szpaler

Marcelina Witek, jedna z najlepszych polskich oszczepniczek, wzięła ślub . "To był piękny weekend" - podsumowała uroczystość i udostępniła zdjęcie z ceremonii.



Marcelina i Patryk Konofał, także lekkoatleta, tworzą parę od kilku lat. Co ciekawe, goście po zaślubinach utworzyli parze młodej wyjątkowy szpaler - wykonany był z oszczepów.



Miesiąc po ślubie sportsmenka opublikowała wymowny wpis na Instagramie. "Minął miesiąc, a ja w dalszym ciągu nie wierzę, że moje największe marzenie się spełniło" - napisała.



Wrzesień 2021. Simona Halep poślubiła Toniego Iuruca. Na weselu prawie 300 gości

Była liderka rankingu WTA, dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych, Simona Halep, zmieniła stan cywilny . Jej mężem został starszy o 12 lat od tenisistki macedoński biznesmen Toni Iuruc. Ceremonia odbyła się w Konstancy. Wzięło w niej udział prawie 300 osób.



Ukochany sportsmenki jest jednym z najbogatszych Macedończyków. Ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. Z Halep znają się od ponad dwóch lat. Przez dłuższy czas oboje starali się utrzymać związek w dyskrecji.



Na swój ślub Halep założyła nieoczywistą suknię ślubną. Jednak nie była to jej jedyna kreacja. Na weselu zaprezentowała się w następnej. Był to klasyczny model z czarną wstążką.

Wrzesień 2021. Tomasz Kędziora poślubił Wiktorię Stecyk. Wesele na bogato!

Piłkarz reprezentacji Polski, Tomasz Kędziora, zalegalizował związek z pochodzącą z Ukrainy Wiktorią Stecyk. Ceremonia odbyła się w iście bajkowej scenerii. Widać było, że zawodnik Dynama Kijów nie szczędził grosza. Pobrali się w pięciogwiazdkowym, robiącym wrażenie Fairmont Grand Hotel. Były morze kwiatów i różne luksusowe ozdoby.



Ukochana zawodnika postawiła na nietypową kreację. Jej suknia ślubna miała bufiaste rękawy i była bardzo krótka.

Tomasz i Wiktoria są parą od 2019 roku. Kilka miesięcy temu zaręczyli się, a teraz są już małżeństwem. Na zdjęciu z oświadczyn Stecyk chwaliła się pięknym zaręczynowym pierścionkiem.



Listopad 2021. Paweł Fajdek i Sandra Cichocka wzięli ślub na Stadionie Śląskim? Zaskakująca mistyfikacja

Przy okazji ślubu mistrza świata w rzucie młotem i medalisty olimpijskiego, Pawła Fajdka, oraz jego wieloletniej partnerki, Sandry Cichockiej, zrobiło się niezłe zamieszanie. Najpierw media obiegły zdjęcia z ceremonii, która miała odbyć się na płycie Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Widać było na nich parę młodą, której życzenia składają prezes i dyrektor generalny stadionu. Wiele osób było przekonanych, że to właśnie tam para wymieniła się obrączkami, lecz rzeczywistość okazała się inna.

Na jaw wyszło, że Fajdek i Cichocka pobrali się dwa dni wcześniej, w urzędzie stanu cywilnego we Wrocławiu, a na stadionie odbyła się jedynie symboliczna uroczystość .



Zgłosił się do nas nasz ambasador, wynajął pomieszczenia na uroczysty obiad z rodziną i przyjaciółmi. My uznaliśmy, że warto taką fajną informację puścić w świat. Nikt z nas nie wiedział, że ślub odbył się wcześniej, ta informacja była trzymana w tajemnicy, no i teraz sytuacja jest niezręczna" - powiedział PAP rzecznik Stadionu Śląskiego Przemysław Plisz.

Informacja o ślubie była chętnie powielana, wszak nigdy wcześniej w 65-letniej historii areny takie wydarzenie nie miało miejsca. Była też wiarygodna, bowiem Paweł Fajdek od 2020 roku jest ambasadorem Stadionu Śląskiego i regionu. Zawarł w tej sprawie umowę o współpracy z samorządem województwa.



Paweł Fajdek i Sandra Cichocka są parą od wielu lat. Mają córkę, 6-letnią Lailę.

