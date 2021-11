Krzysztof Piątek i starsza od niego o 4 lata Paulina Procyk poznali się w 2013 roku, kiedy to piłkarz grał w Zagłębiu Lubin, klubie z rodzinnego miasta jego ukochanej. On uczęszczał jeszcze do szkoły, ona pracowała w biurze. Zaprosił ją na randkę na obiad i od tego wszystko się zaczęło. W rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" Paulina zdradziła, że wówczas "nie wiedziała nic o piłce nożnej, a teraz nie opuszcza meczu".

Znajomi Piątka ocenili, że u boku Pauliny zmienił się - spokorniał, wyluzował, uspokoił się i zaczął stawiać sobie jeszcze ambitniejsze cele. To właśnie m.in. dzięki niej w pewnym momencie jego kariera nabrała rozpędu. Najpierw trafił do Cracovii, a stamtąd za granicę - do Genoi, a następnie do Milanu.



Obecnie Krzysztof jest graczem Herthy Berlin, w barwach której do tej pory rozegrał 52 mecze i strzelił 12 goli. Oprócz tego regularnie powoływany jest na zgrupowania reprezentacji Polski. Ma na koncie 21 występów w koszulce z orłem na piersi. Dla "Biało-Czerwonych" zdobył 9 bramek.

Zdjęcie Paulina Piątek na meczu Polska - Izreal /Piętka Mieszko /AKPA



Krzysztof Piątek i Paulina Procyk: Historia miłości

Krzysztof i Paulina zaręczyli się w 2018 roku. Piątek już wtedy był przekonany, że to kobieta na dobre i na złe. To dla niego ukochana zawiesiła swoją karierę (z wykształcenia jest prawnikiem) i przeprowadziła się do Włoch, a później do Niemiec.



Swego czasu opisywała na Instagramie trudy życia u boku zawodowego piłkarza. Doświadczyła krzywdzących opinii, które ocenia jako niesprawiedliwe.



Każdy myśli, że bycie dziewczyną czy żoną piłkarza to taka prosta i cudna sprawa. Ja miałam skończone dobre studia, od 18. roku życia pracowałam, żeby mieć za co opłacić szkołę, dobrą pracę, rodzinę i znajomych. Odnośnie do naszych przeprowadzek, wiedziałam, że na pewno będę wspierać Krzyśka i jedziemy razem. Jednak czasem uważam to za krzywdzące, jeśli ludzie myślą, że para markowych butów daje tyle szczęścia, że zastąpi ci rodzinę czy przyjaciół, wynagrodzi spędzanie świąt samemu, itd. WSZYSTKO ma swoje plusy i minusy, a pieniądze w życiu to nie wszystko - pisała.

Zakochani pobrali się 1 czerwca 2019 roku. Miejsce ceremonii długo utrzymywane było w tajemnicy, ponieważ para chciała ślubować sobie bez rozgłosu. Później na jaw wyszło, że wesele zorganizowano w Zamku Joannitów w Łagowie.



W podróż poślubną świeżo upieczeni małżonkowie wybrali się do kilku miejsc. Odwiedzili m.in. Bahamy, Nowy Jork, Miami i Ibizę.

Luksusowe życie żony Krzysztofa Piątka. Paulina uwielbia markowe torebki

Paulina Piątek przekonuje, że ona i Krzysztof "żyją, jak każda zwyczajna rodzina". Mąż wyrzuca śmieci, ona "lata z mopem". Nie szczędzą sobie czułości i... luksusów. Na swoim profilu na Instagramie żona piłkarza często chwali się dobrami ekskluzywnymi, takimi jak ostatnio torebka marki Louis Vuitton, której koszt szacuje się na kilka tysięcy euro.



Zresztą Paulina ma w swojej garderobie całkiem pokaźną kolekcję luksusowych torebek. Są tam modele m.in. od Ivany Mentlovej, od Chanel, z domu mody Celine, od Prady, od Gucci, z Hermesa oraz z Chloé. Taki zbiór wart jest fortunę.



Widać, że żona zawodnika Herthy bardzo interesuje się modą i często stawia na ubrania z najwyższej półki, na co nie szczędzi grosza. Później prezentuje na swoim profilu na Instagramie komponowane przez siebie stylizacje.

Ona i Krzysztof uwielbiają też podróże. Odwiedzili m.in. wspomniane wcześniej destynacje oraz Rhodos, Hiszpanię, Paryż, Zanzibar, Malię, Positano, Dominikanę i Abu Dhabi.



Można odnieść wrażenie, że zakochani mają niemal wszystko. A na pewno to, co najważniejsze, czyli siebie nawzajem.

To prawdziwe szczęście mieć przy sobie normalną, ogarniętą życiowo dziewczynę, która potrafi ci pomóc w każdej sytuacji, a do tego jest wsparciem i motywatorem jednocześnie. Nic dziwnego, że wiele decyzji podejmujemy wspólnie - podkreślał Piątek w rozmowie z "Playboy'em".

