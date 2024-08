Paulina Chylewska mówi o złotym medalu dla polskich siatkarzy

Paulina Chylewska zwraca uwagę na jedno

Jak zauważyła w dalszej części rozmowy, dzięki sukcesom wszystkich naszych sportowców, infrastruktura w kraju znacząco się poprawiła na przestrzeni lat. Bez tych medali to by się po prostu nie wydarzyło:

"Przypomnę, że jak Zbigniew Bródka zdobywał swój złoty medal w Soczi, to rzeczywiście nie mieliśmy w Polsce krytego toru łyżwiarskiego z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj już taki tor mamy. Jeden w Tomaszowie, za chwilę będzie drugi w Zakopanem. I to o tym torze w Zakopanem mówi się, że to będzie naprawdę taki światowy w ogóle poziom. Ten w Tomaszowie już też jest fenomenalny, więc to są takie historie, które się dzieją. Ta infrastruktura sportowa w ogóle się bardzo w Polsce rozwinęła" - zaznaczyła Chylewska.