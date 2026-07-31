Patyra zaskoczył na antenie Republiki. Tak nazwał Morawieckiego

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Rafał Patyra, komentując w Telewizji Republika rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, posłużył się iście piłkarską analogią, zaskakując część widzów. Klub Rozwój+ nazwał "świeżym graczem na boisku", a Mateusza Morawieckiego dobitnie określił "kapitanem". Następnie wypalił jeszcze o Rakowie Częstochowa.

Mateusz Morawiecki, Rafał Patyra
Mateusz Morawiecki, Rafał PatyraDAMIAN BURZYKOWSKI/Stanislaw KrzywyNewspix.pl

Rafał Patyra nieco zaskoczył widzów, iście sportowym stylem przedstawiając na antenie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. "Na sejmowym boisku pojawił się świeży gracz - klub Rozwój+ z Mateuszem Morawieckim w roli kapitana" - rozpoczął wydanie Expressu Republiki.

Akcje prowadzone dotąd prawą stroną zamierza przesunąć do środka boiska
- dodawał.

"Bardziej wyrafinowaną taktykę szykują piłkarze Rakowa Częstochowa" - kontynuował, nawiązując już do prawdziwych piłkarskich wydarzeń - spotkania polskiej ekipy z Vallettą w Lidze Konferencji.

Tak Patyra nawiązał do meczu Rakowa w Lidze Konferencji

Mówiąc te słowa, Rafał Patyra witał się z widzami prosto z Malty. Telewizja Republika transmitowała bowiem mecz Valletta - Raków (0:4), a dziennikarzowi przyszło komentować to starcie.

Częstochowianie wracają do domów w doskonałych humorach. W rewanżowym pojedynku 2. rudny eliminacji Ligi Konferencji (w pierwszym meczu było 3:1 dla Rakowa) wygrali bowiem z Vallettą 4:0 po golach Michaela Ameyawa, Tomasza Pieńki, Adrina Molnara oraz Patryka Makucha.

Nie tylko oni dostarczyli dość niespodziewanych piłkarskich analogii, które zagościły w świecie mediów i polityki. Wcześniej z futbolowym porównaniem pospieszył sam Mateusz Morawiecki.

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Mateusz Morawiecki użył piłkarskiej analogii. Wspomniał o Webbie

Od wielu dni głośno jest o rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, a sporo aktualnych członków partii winą za całą sytuację obwinia Mateusza Morawieckiego. Jacek Kurski, nie bez uszczypliwości, przypominał, że swego czasu Morawiecki był członkiem rady gospodarczej właśnie przy premierze Donaldzie Tusku.

Co na to były szef rządu za czasów panowania PiS? Odżegnuje się od jakichkolwiek sugestii, że całe zło to on.

"To już tylko profilaktycznie wyjaśnię: nie mam też nic wspólnego z podyktowaniem rzutu karnego dla Austrii w meczu Polska - Austria przez Howarda Webba" - odpowiadał we wpisie na platformie X.

Tym samym z ironią nawiązywał do pamiętnego spotkania Polski z Austrią na Euro 2008 i decyzji sędziego Howarda Webba z 92. minuty gry o podyktowaniu rzutu karnego na korzyść Austriaków.

Nasi przeciwnicy zamienili wówczas "jedenastkę" na gola, czym doprowadzili do wyrównania 1:1, praktycznie doprowadzając reprezentację Polski do utraty szansy na awans do ćwierćfinału mistrzostw Europy.

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