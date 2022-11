Marina Łuczenko-Szczęsna nie poleciała do Kataru, by osobiście wspierać męża i pozostałych podopiecznych Czesława Michniewicza na mistrzostwach świata, ale za to nagrała na dla nich specjalny mundialowy utwór. Promowała go ostatnio w jednym z programów śniadaniowych. Swoją wizytę w Polsce wykorzystała też jako okazję do wyjścia na celebrycką imprezę. Na pokazie nowej kolekcji Macieja Zienia przykuła uwagę klasyczną kreacją.