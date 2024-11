Patrycja Tuchlińska jeszcze do niedawna była postacią mocno anonimową. Co prawda już wtedy zajmowała się modelingiem i konkursami piękności, jednak nie trafiała na pierwsze strony magazynów, czy nagłówki portali internetowych. Aż do czasu, gdy w 2018 roku związała się z miliarderem Józefem Wojciechowskim.