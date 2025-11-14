Bez wątpienia w tej edycji "Tańca z gwiazdami" parą, która wzbudziła wśród widzów największe emocje, były Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Panie stworzyły wszak pierwszy kobiecy duet w historii show. Do tego naprawdę świetnie sobie radziły na parkiecie, a jurorzy nie mogli się ich nachwalić.

Czas przeszły nie jest tutaj przypadkowy, bowiem niespodziewanie w minioną niedzielę Janja i Katarzyna odpadły z programu, co wywołało niemałe poruszenie.

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprzyjaźniły się w "Tańcu z gwiazdami"

Zillmann była nieco zawiedziona wynikiem, ale jednocześnie zapewniła, że jest szczęśliwa, bo miała okazję przeżyć przygodę życia.

"Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko" - wyznała na Instagramie sportsmenka.

Podziękowała też Janji, z którą bardzo się zżyła i zaprzyjaźniła. W trakcie programu pojawiły się nawet plotki, że życiowa partnerka Zillmann jest zazdrosna o tę relację.

Wioślarka zapewniała jednak, że to nieprawda, choć w ostatnim odcinku Julii zabrakło na widowni. A słowa Katarzyny tym razem brzmiały dość niepokojąco:

"To też są sytuacje, że mamy przestrzeń, czekamy aż to wszystko się uspokoi, będziemy mogły ułożyć sobie życie na nowo po "Tańcu z Gwiazdami" i całym zamieszaniu. Jesteśmy w momencie 'przemeblowania'" - tłumaczyła tajemniczo w rozmowie z Jastrząb Post.

Po zakończeniu przygody z "Tańcem z gwiazdami" media plotkarskie postanowiły przyjrzeć się także życiu prywatnemu Janji Lesar. Ta oficjalnie od lat związana jest z tancerzem, Krzysztofem Hullbojem.

Partnerka Zillmann z tańca reaguje na plotki. Mówi wprost o ślubie. Jest inaczej niż ludzie myśleli

Para jednak niemal nie pokazuje się nigdzie razem, a przede wszystkim - mimo dwudziestoletniego stażu i zaręczyn - nadal nie zdecydowali się na ślub.

W końcu Lesar postanowiła wyłożyć karty na stół i wyjaśniła, dlaczego nie zdecydowali się na sformalizowanie związku.

"Mnie takie tradycyjne rzeczy nie interesują" - mówi wprost w wywiadzie dla Jastrząb Post.

Następnie wyjawiła, że z partnerem mają wiele wspólnych zainteresowań i to wystarczy, a "papierek" nie jest im potrzebny do szczęścia.

"My mamy wspólną pasję, a naszą pasją jest praca. (...) Dla niektórych największym spełnieniem jest dom, rodzina, dzieci - i to jest piękne. A są też tacy jak ja, którzy realizują się przede wszystkim w pracy. To ona daje mi radość, energię i poczucie sensu. Dom traktuję jako przestrzeń, w której mogę być sobą, odpocząć, naładować baterie" - wyznała otwarcie Janja Lesar.

Martyna Kubka: Reprezentowanie swojego kraju to wielka duma. Zawsze cieszę się, gdy dostaję powołanie Polsat Sport