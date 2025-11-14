Partnerka Zillmann z tańca reaguje na plotki. Mówi wprost o ślubie. Jest inaczej niż ludzie myśleli

Partnerka Zillmann z "Tańca z gwiazdami" wyłożyła karty na stół. Reaguje na doniesienia o ślubie, mówi wprost
Choć wioślarka Katarzyna Zillmann i jej taneczna partnerka Janja Lesar były przez wielu typowane na zwyciężczynie obecnej edycji "Tańca z gwiazdami", niespełna tydzień temu przyszło się im pożegnać z udziałem w show Polsatu. Pierwsza kobieca para w historii programu wciąż wzbudza jednak sporo emocji. Tym razem szczerym wyznaniem zaskoczyła sama Lesar. Jej słowa o ślubie poniosły się szeroko w mediach. Oto szczegóły.
Bez wątpienia w tej edycji "Tańca z gwiazdami" parą, która wzbudziła wśród widzów największe emocje, były Katarzyna Zillmann i Janja Lesar. Panie stworzyły wszak pierwszy kobiecy duet w historii show. Do tego naprawdę świetnie sobie radziły na parkiecie, a jurorzy nie mogli się ich nachwalić.
Czas przeszły nie jest tutaj przypadkowy, bowiem niespodziewanie w minioną niedzielę Janja i Katarzyna odpadły z programu, co wywołało niemałe poruszenie.
Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zaprzyjaźniły się w "Tańcu z gwiazdami"
Zillmann była nieco zawiedziona wynikiem, ale jednocześnie zapewniła, że jest szczęśliwa, bo miała okazję przeżyć przygodę życia.
"Nic lepszego nie może mnie spotkać niż ludzie, którzy podchodzą i są szczęśliwi, gratulują i się cieszą. Wiecie, ja już wygrałam ten program bez względu na wynik. Czuję, że zrobiłam, co mogłam i dałam z siebie wszystko" - wyznała na Instagramie sportsmenka.
Podziękowała też Janji, z którą bardzo się zżyła i zaprzyjaźniła. W trakcie programu pojawiły się nawet plotki, że życiowa partnerka Zillmann jest zazdrosna o tę relację.
Wioślarka zapewniała jednak, że to nieprawda, choć w ostatnim odcinku Julii zabrakło na widowni. A słowa Katarzyny tym razem brzmiały dość niepokojąco:
"To też są sytuacje, że mamy przestrzeń, czekamy aż to wszystko się uspokoi, będziemy mogły ułożyć sobie życie na nowo po "Tańcu z Gwiazdami" i całym zamieszaniu. Jesteśmy w momencie 'przemeblowania'" - tłumaczyła tajemniczo w rozmowie z Jastrząb Post.
Po zakończeniu przygody z "Tańcem z gwiazdami" media plotkarskie postanowiły przyjrzeć się także życiu prywatnemu Janji Lesar. Ta oficjalnie od lat związana jest z tancerzem, Krzysztofem Hullbojem.
Partnerka Zillmann z tańca reaguje na plotki. Mówi wprost o ślubie. Jest inaczej niż ludzie myśleli
Para jednak niemal nie pokazuje się nigdzie razem, a przede wszystkim - mimo dwudziestoletniego stażu i zaręczyn - nadal nie zdecydowali się na ślub.
W końcu Lesar postanowiła wyłożyć karty na stół i wyjaśniła, dlaczego nie zdecydowali się na sformalizowanie związku.
"Mnie takie tradycyjne rzeczy nie interesują" - mówi wprost w wywiadzie dla Jastrząb Post.
Następnie wyjawiła, że z partnerem mają wiele wspólnych zainteresowań i to wystarczy, a "papierek" nie jest im potrzebny do szczęścia.
"My mamy wspólną pasję, a naszą pasją jest praca. (...) Dla niektórych największym spełnieniem jest dom, rodzina, dzieci - i to jest piękne. A są też tacy jak ja, którzy realizują się przede wszystkim w pracy. To ona daje mi radość, energię i poczucie sensu. Dom traktuję jako przestrzeń, w której mogę być sobą, odpocząć, naładować baterie" - wyznała otwarcie Janja Lesar.