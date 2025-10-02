Partnerka Tomasza Iwana wyznała to przed kamerami. To wiele tłumaczy

Warto przypomnieć, że Karolina Woźniak wcześniej spotykała się z Przemysławem Saletą. Między nią a bokserem było 20 lat różnicy. Kwestia wieku w kontekście Woźniak i jej wybranków od lat rozpala media.

Tomasz Iwan i Karolina Woźniak u Kuby Wojewódzkiego

W ostatnim czasie o Iwanie i Woźniak zrobiło się głośno po tym, jak postanowili wziąć udział w parze w programie "Afryka Express" emitowanym przez stację TVN. Zgrany duet miał już pierwsze niebezpieczne przygody - w czwartym odcinku były piłkarz trafił do szpitala po zderzeniu z motocyklem, na szczęście uraz nie był na tyle poważny, by wykluczyć ich z dalszego wyścigu.

"Postój". Andrzej Kłak i Jacek Ombach o wyczekiwanym debiucie Adama Uryniaka Jakub Izdebski INTERIA.PL

Gwiazdy zasiadły ostatnio na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Nie mogło przy tym zabraknąć pytań o ich różnicę wieku. Między Karoliną Woźniak a Tomaszem Iwanem jest 18-letnia przepaść - ona ma 36, a on 54 lata. Ukochana byłego sportowca uczciwie skomentowała sprawę.

Partnerka Tomasza Iwana szczerze o różnicy wieku

Zapytana o kwestię tego, czy różnica w wieku jest dla niej istotna, Woźniak odpowiedziała: "Dla mnie jest ważna i [partner - przyp. red.] musi być przynajmniej 15 lat starszy. Taką mam regułę". Iwan dodał jednak, że pewnie "to się pewnie będzie zmieniało z wiekiem".

"Może im będę starsza, to się to będzie zacierać, aż się wyrówna, nie wiem. Ale zawsze tak miałam, że jednak starsi faceci" - wyjaśniła swoją perspektywę. Jak na razie w związku z Iwanem jej się układa i nie wygląda na to, by miało dojść do nieoczekiwanej zmiany.

Rozwiń

Karolina Woźniak i Tomasz Iwan Anita Walczewska East News

Tomasz Iwan Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter