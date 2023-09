Partnerka reprezentanta Polski robi furorę. Zaskakujące, czym się zajmuje

"Biało-Czerwoni" wracają po przerwie do gry. Mają dużo do udowodnienia kibicom. Po przegranym meczu 2:3 w Kiszyniowie z reprezentacją Mołdawii, podopieczni Fernando Santosa "podpadli" swoim fanom. Oliwy do ognia dolał po spotkaniu Jan Bednarek, który wyznał przed kamerami, że zarówno on, jak i jego koledzy myślami byli już na wakacjach i sądzili, że wynik utrzyma się do końca (do przerwy Orły prowadziły 2:0 - przyp. red). Wywiad z piłkarzem odbił się głośnym echem w kraju, a z czasem na jaw zaczęły wychodzić kolejne problemy.