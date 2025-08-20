Partnerka polskiego siatkarza u boku wielkiej gwiazdy. Zatańczą razem w "TzG"

Nadchodząca edycja "Tańca z Gwiazdami" jest napakowana znanymi nazwiskami. Wśród uczestników znaleźli się m.in. Marcin Rogacewicz, który wystąpi na parkiecie ze swoją rzekomą partnerką, Agnieszką Kaczorowską, Tomasz Karolak, Michał Czarnecki, a także debiutująca w damsko-damskiej parze Katarzyna Zillmann. Oprócz nich na ekranie zagości ulubieniec widzów Polsatu. Wiadomo już, z kim zatańczy.

Daria Syta i Aleksander Sikora zatańczą razem w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"

"Nie wiemy, kto kogo prowadzi, ale jedno jest pewne - lecimy po marzenia" - napisał Aleksander Sikora pod zamieszczonym przez siebie filmikiem, na którym wystąpił u oku Darii Syty. Wiadomo już, że stworzą oni jeden z najgorętszych duetów nadchodzącego "Tańca z Gwiazdami".

"Ale się nasycę tym tańcem" - śmiał się Sikora w komentarzach pod oficjalnym ogłoszeniem Polsatu. Od razu było już wiadomo, że on i Syta będą faworytami dużej części widzów oraz... byłych uczestników, m.in. Julii Żugaj.

Daria Syta od lat tańczy w "Tańcu z Gwiazdami"

Syta już od pary dobrych lat tańczy w "Tańcu z Gwiazdami". Partnerowała już trzem gwiazdorom - Maciejowi Musiałowi, Rafałowi Zawierusze i Tomaszowi Wolnemu. Teraz do CV będzie mogła dopisać sobie także Aleksandra Sikorę - ma z nim spore szanse na wygraną.

Syta jest narzeczoną polskiego siatkarza, Igora Grobelnego, grającego w barwach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Od lat Grobelny stara się o możliwość gry dla reprezentacji Polski, ale ze względu na niegdysiejszy wybór grania dla Belgii, możliwość zmiany barw jest w tej chwili trudnym procesem.

