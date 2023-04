Partnerka Łukasza Kubota pokazała fotkę z córką. Dziewczynka skradła show

Łukasz Kubot od 2002 roku występuje jako profesjonalny tenisista na międzynarodowych imprezach. Urodzony w Bolesławcu zawodnik rywalizuje zarówno w singlu, jak i w deblu - w grze podwójnej odnosi jednak znacznie większe sukcesy. W 2014 roku wywalczył swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł podczas Australian Open . Polak grał wówczas w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem . Kolejny triumf wielkoszlemowy Kubot zanotował trzy lata później na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club podczas Wimbledonu . W grze podwójnej jego partnerem był wtedy Brazylijczyk Marcelo Melo.

Córka Łukasz Kubota rośnie jak na drożdżach. Partnerka tenisisty pokazała urocze zdjęcie

We wrześniu 2020 roku na świat przyszła córka Magdalena Bieńkowskiej i Łukasz Kubota, Zosia. Tenisista bardzo ceni sobie prywatność - na jego kontach społecznościowych nie znajdziemy rodzinnych fotek, jego aktywność ogranicza się jedynie do zdjęć i nagrań związanych ze sportem. Prywatne kadry chętnie publikuje w sieci jego ukochana. Modelka tym razem pochwaliła się uroczym zdjęciem, do którego pozowała wspólnie z córeczką. Fotka została zrobiona podczas rodzinnego wypadu do zoo i pustynnego ogrodu botanicznego w Kalifornii.