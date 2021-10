Partnerka Jarosława Bieniuka zapytana, czy chciałaby mieć dzieci. "Na razie planujemy takie baby"

Jarosław Bieniuk już jakiś czas temu związał się z Zuzanną Pactwą. Para długo ukrywała swój związek przed mediami i opinią publiczną, oboje unikali nawet udostępniania wspólnych zdjęć w mediach społecznościowych. Zmieniło się to stosunkowo niedawno, a ostatnio partnerka byłego piłkarza pokazała fotki z wyprawy do Marakeszu.

Jarosław i Zuzanna wyjechali tam razem z grupą przyjaciół. Na miejscu cała ekipa świętowała urodziny Pactwy. Z tej okazji wybrali się na lot balonem.



Wakacje skończyły się, a zakochani wrócili do codzienności. Niedługo po powrocie Bieniuk wybrał się wraz z córką na event organizowany przez producenta biżuterii. Wraz z Oliwią pozował na "ściance".

Zdjęcie Jarosław Bieniuk i Zuzanna Pactwa /East News

Reklama

Partnerka Bieniuka zapytana o chęć posiadania dzieci

Z kolei Zuzanna, po przyjeździe do Polski, znalazła trochę czasu, by porozmawiać ze swoimi obserwatorami na Instagramie. Zaprosiła internautów do zadawania jej pytań. I szczerze na nie odpowiadała. Jedno z nich dotyczyło chęci posiadania potomstwa.



Kiedyś tak, ale pod warunkiem, że jest to wspólna i przemyślana decyzja. Na razie planujemy takie baby - napisała.

Obok udostępniła zdjęcie szczeniaczków. Tym samym dała do zrozumienia, że ona i Jarosław planują adopcję psa.



Dopytywano ją również o to, jakie ma relacje z dziećmi byłego piłkarza Lechii Gdańsk. Odpowiedziała, że "mają bardzo fajny kontakt" i że synowie oraz córka Bieniuka zwracają się do niej po imieniu.



Czasami nazywają mnie babcią, gdyż lubię chodzić wcześnie spać. Generalnie, to są wspaniali młodzi ludzie, którzy nie sprawiają problemów wychowawczych - wyznała.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post