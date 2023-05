Partnerka Jakuba Kiwiora robi furorę za granicą. Anglicy są nią urzeczeni

Transfer Jakuba Kiwiora do Arsenalu Londyn cieszył się z początku dużym zainteresowaniem zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Anglii reprezentanta Polski wspiera jego ukochana, Claudia Kowalczyk. Kobieta na co dzień poświęca się swojej pasji, czyli twerkowaniu. Jej taneczny talent został zauważony przez dziennikarzy "The Sun", którzy poświecili WAG osobny artykuł.