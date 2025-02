Partnerka gwiazdy Realu oskarżona o zdradę. Znany koszykarz nagrał oświadczenie

Jude Bellingham wplątany w aferę. Jego partnerkę oskarżono o zdradę

Ashlyn Castro to amerykańska influencerka. Jej konto na Instagramie obserwuje 234 tys. osób - na profilu można znaleźć przede wszystkim zdjęcia i nagrania z nią samą, na których pokazuje się w ciekawych miejscach lub prezentuje ciekawy ubiór czy makijaż.

AP / © 2024 Associated Press

Trening piłkarzy Realu Madryt przed kolejnym spotkaniem La Ligi. WIDEO / AP / © 2024 Associated Press

Jej związek z Bellinghamem zapewne nikogo by nie dziwił, gdyby nie to, że część fanów wiedziała, że Castro była wcześniej w związku z koszykarzem Terancem Mannem. Niektórzy zaczęli wyliczać i stwierdzili, że kobieta zaczęła spotykać się z gwiazdorem Realu, gdy była jeszcze związana z zawodnikiem NBA.

Były partner Castro od razu zareagował na plotki

Mann dowiedział się o plotkach krążących w sieci i postanowił zareagować. Na jego TikToku pojawił się krótki film, w którym postanowił odnieść się do całej sprawy. Oświadczenie rozwiało wszystkie wątpliwości. "Ludzie, Ashlyn jest w porządku. Nie jesteśmy razem od bardzo dawna. 90 proc. tego, co widzę w internecie, to nieprawda" - mówił.