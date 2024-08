Partnerka Bartosza Kurka pokazała intymne nagranie zza kulis. "Coś pięknego"

Bartosz Kurek wreszcie to zrobił - on i jego zespół awansowali do półfinałów siatkarskiego turnieju olimpijskiego. To ogromny sukces tym bardziej, że przełamał słynną "klątwę ćwierćfinału". Niedługo po meczu zawodnik popędził do swojej ukochanej, która towarzyszy mu w Paryżu. Anna Kurek opublikowała intymne nagranie zza kulis, które opatrzyła krótkim komentarzem. Widać wyraźnie, jak bardzo wzruszony jest atakujący reprezentacji Polski.