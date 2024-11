Pod koniec października do Polski dość niespodziewanie dotarły wieści o tragicznej śmierci 19-letniej Matilde Lorenzi . Reprezentująca Włochy narciarka alpejska doznała fatalnego wypadku podczas treningu na stoku. Jeszcze tego samego dnia Włoska Federacja Sportów Zimowych przekazała w komunikacie, że młoda zawodniczka błyskawicznie przetransportowana została helikopterem do szpitala w Bolzano, gdzie miała przejść badania diagnostyczne. We wtorek rano włoskie media dość niespodziewanie poinformowały o tym, że mimo starań lekarzy życia narciarki alpejskiej nie dało się uratować. Według wstępnej diagnozy powodem śmierci 19-latki miał być ciężki uraz mózgu.

