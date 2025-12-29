Partner Sabalenki ogłasza światu po jej porażce w Dubaju. Wiedzieli nieliczni

Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burzliwie wokół udziału Aryny Sabalenki w tzw. bitwie płci w Dubaju. U progu nowego sezonu Białorusinka przegrała z kontrowersyjnym Nickiem Kyrgiosem 3:6, 3:6, lecz nie tylko porażka jest tematem dyskusji. Tymczasem do akcji wkracza partner tenisistki, sygnalizując światu jedno - jest po stronie ukochanej. To jednak nie wszystko. Dzieli się czymś, o czym do tej pory wiedzieli nieliczni.

Kobieta w kolorowym sportowym stroju rozmawia z mężczyzną w białej koszulce siedząc razem na krzesłach. Kobieta trzyma biały ręcznik na kolanach, oboje są skupieni na rozmowie. W tle ciemne tło sportowe.
Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisQuinn RooneyGetty Images

Wciąż jest gorąco wokół organizacji i rozstrzygnięcia pokazowego eventu z Dubaju, tzw. bitwy płci. Aryna Sabalenka i Nick Kyrgios pojawili się na korcie, by rozegrać mecz, który od początku budził sporo wątpliwości. Część osób zastanawiała się nad sensem urządzania tego typu imprez. Wielu oburzał też udział Australijczyka o grecko-malezyjskich korzeniach, który to słynie z kontrowersji, nieraz zresztą dyskredytował kobiecy tenis. A teraz jeszcze, na oczach całego świata, dość pewnie pokonał Białorusinkę 6:3, 6:3. Ruszyła lawina komentarzy, a w dyskusji pojawił się głos partnera liderki rankingu WTA.

    Partner Sabalenki nie mógł się powstrzymać. Jednym słowem wyjawił wiele

    Po porażce z Kyrgiosem Aryna Sabalenka opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym podsumowała swój występ w "bitwie płci" w Dubaju. Zamieściła kilka ujęć z eventu, opatrując je podziękowaniami.

    Dziękuję wszystkim, którzy zjawili się, by kibicować
    - rozpoczęła.

    "Mam nadzieję, że udało nam się sprawić wam rozrywkę. Ten mecz był dobrym treningiem przed rozpoczęciem nowego sezonu. Skoro o tym mowa... może powinnam wkroczyć w tym płaszczu w sezon 2026?" - zapytała, nawiązując do stroju, w którym weszła na kort. Był to srebrny, błyszczący płaszcz, który przykuł uwagę wszystkich zgromadzonych na obiekcie. "Następny przystanek: Australian Open" - dodała.

    Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Głos zabrał m.in. ukochany Sabalenki, Georgios Frangulis. Jednym słowem ogłosił tak wiele. Nie krył zachwytu nad partnerką. "Boom" - podsumował starcie Aryny z Nickiem i to, jak prezentowała się tenisistka przed i w trakcie meczu.

    To nie wszystko. Na swoim społecznościowym profilu przeprowadził relację z wydarzenia. Oczywiście towarzyszył liderce rankingu WTA za kulisami eventu. Spotkali się tam ze znajomymi. Wśród tego grona był m.in. katarski lekkoatleta, gwiazda skoku wzwyż, złoty medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata, Mutazz Barszim.

    Okazuje się, że jego i Frangulisa łączy specjalna więź, o której do tej pory mało kto wiedział. Panowie nazywają siebie "braćmi" i razem z jeszcze jednym kompanem, znanym menedżerem sportowym, stworzyli trio, które kibicowało Sabalence w wydarzeniu w Dubaju.

    Georgios Frangulis towarzyszy Arynie Sabalence właściwie na każdym kroku. Jest pewnym punktem jej drużyny i wspiera ukochaną od 2024 roku, kiedy to zaczęli się ze sobą spotykać. Tenisistka nazywa go "miłością swojego życia", a on nie pozostaje jej dłużny. Wspólnie promują biznes Greka, czyli sieć kawiarni oferujących napoje i przekąski z jagodami acai. Dzieli ich 8 lat, lecz łączy znacznie więcej.

    Aryna Sabalenka po meczu z Laurą Siegemund: Publiczność dała mi tę energię. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Osoba w błyszczącym płaszczu i sportowych butach z uniesionymi ramionami stoi na schodach wśród publiczności, która fotografuje ją telefonami. W tle widoczna czerwona ściana i grupa wiwatujących ludzi.
    Aryna Sabalenka w DubajuAMR ALFIKYAFP
    Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
    Aryna Sabalenka i Georgios FrangulisCHARLY TRIBALLEAU AFP
    Aryna Sabalenka
    Aryna SabalenkaAl BelloAFP

