Do tegorocznego turnieju w Cincinnati Aryna Sabalenka podchodziła z podwójną presją. Po pierwsze, jest liderką rankingu WTA, więc i oczekiwania wobec niej są wyższe, po drugie, triumfowała w zeszłej edycji zawodów i zapewne miała apetyt na to, by tytuł obronić.

Wiadomo już jednak, że musi obejść się smakiem. W ćwierćfinale przegrała z Jeleną Rybakiną 1:6, 4:6 i to Kazaszka zawalczy z Igą Świątek o finał. We wpisie w mediach społecznościowych Białorusinka wprost przyznała, że spodziewała się lepszego rezultatu w Ohio.

Nie jest to wynik, jakiego oczekiwałem, ale jestem gotowa zmienić bieg na Nowy Jork. Dziękuję Cincinnati, to zawsze przyjemność

Wzmianka o Nowym Jorku to, rzecz jasna, nawiązanie do zbliżającego się wielkimi krokami ostatniego w tym sezonie Wielkiego Szlema. Sabalenka wygrała zeszłoroczne US Open i teraz będzie broniła najwyższej możliwej liczby punktów. Zatem gra będzie toczyć się o znaczącą stawkę.

Na razie Aryna miesza przygotowania z relaksem. Spędza dużo czasu z ukochanym, a wspólnymi ujęciami dzieli się w sieci. Razem celebrują pewien znaczący sukces, o którym Georgios Frangulis poinformował świat właśnie teraz.

A jednak to nie tylko plotki. Georgios Frangulis potwierdza, Aryna Sabalenka reaguje

Od jakiegoś czasu mówiono, że Georgios Frangulis chce pewnym krokiem wejść w światu sportu, a konkretnie w środowisko piłkarskie. Okazuje się, że to nie jedynie plotki. Partner Aryny Sabalenki, na krótko po jej pożegnaniu z turniejem w Cincinnati, potwierdza, że rusza z nowym projektem. Wraz z brazylijskim funduszem inwestycyjnym kupił francuski klub Le Mans FC.

"Tak, kupiliśmy najfajniejszy klub piłkarski" - oświadcza w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych. Publikuje również okolicznościowe wideo. Widać na nim kilka urywków - Frangulisa na stadionie, z klubową koszulką, na konferencji prasowej i w prywatnym samolocie.

Rozwiń

Jak na nową zawodową aktywność partnera reaguje Aryna Sabalenka? Wygląda na to, że bardzo go wspiera. "Mój ukochany jest w gazie" - skomentowała całe przedsięwzięcie.

Zresztą praca to coś, co - oprócz miłości - ich łączy. Tenisistka jest ambasadorką firmy Frangulisa, Oakberry. To sieć kawiarni oferujących napoje i przekąski z jagodami acai. Punkty zlokalizowane są w różnych miastach świata, w tym m.in. w Rio de Janeiro, Dubaju, Rotterdamie, Nowym Jorku, Dublinie i Miami.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis są parą od zeszłego roku. Dzieli ich osiem lat, grecki biznesmen jest starszy od ukochanej. Białorusinka nazywa go "miłością jej życia". Georgios jest członkiem jej sztabu i jest obecny w boksie na prawie wszystkich meczach partnerki.

Sabalenka pokonuje Raducanu po 3-godzinnej walce w Cincinnati AP © 2025 Associated Press

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis CHARLY TRIBALLEAU AFP

Aryna Sabalenka DYLAN BUELL AFP

Aryna Sabalenka w Cincinnati DYLAN BUELL AFP