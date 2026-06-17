Partner Igi Świątek ma powód do świętowania. Zdjęcia obiegły sieć
Ogromne powody do radości ma tenisowy partner Igi Świątek, Casper Ruud. Norweg, który w ubiegłorocznym US Open walczył w turnieju miksta u boku polskiej zawodniczki, kilka miesięcy temu zawarł związek małżeński, a potem powitał na świecie pierwszą pociechę. Teraz zagraniczne media poinformowały o hucznym weselu, które on i jego małżonka wyprawili na Majorce.
Niezwykle radosne wieści dotarły do nas z Norwegii na krótko przed rozpoczęciem 139. edycji Wimbledonu. Jak donosi magazyn Vogue, po tym, jak kilka miesięcy temu sformalizowali swój związek, Casper Ruud i jego ukochana Maria Galligani zorganizowali teraz huczne przyjęcie weselne, podczas którego świętowali zmianę stanu cywilnego w towarzystwie rodziny i przyjaciół.
Zakochani wesele wyprawili na Majorce, a więc w miejscu, gdzie osiem lat temu zdecydowali się spróbować swoich sił jako para. Uroczystości odbyły się w dniach 11-14 czerwca w Grand Hotel Son Net. "Wracaliśmy tam wiele razy, zarówno służbowo, jak i na wakacje. Chcieliśmy, aby ślub był pełen życia i miłości, gdzie nasi goście mogliby poznać - i podzielić się - miłością, którą do siebie żywimy" - wyznała Galligani dla Vogue.
Podczas przyjęcia panna młoda miała na sobie kreację przygotowaną przez norweskiego projektanta Ove Hardera Finsetha, pan młody natomiast odziany był w stylizację od norweskiej marki Skabo.
Casper Ruud grał z Igą Świątek na US Open 2025
Casper Ruud to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w męskim tenisie. Polskim fanom dał się poznać w szczególności w drugiej połowie 2025 roku, kiedy to połączył siły z Igą Świątek przy okazji turnieju mikstów na US Open. Polsko-norweski duet dotarł aż do finału, jednak w decydującym starciu lepsi okazali się Sara Errani i Andrea Vavassori. Włosi pokonali Raszyniankę i jej partnera 6:3, 5:7, 10:6.
W walce o trofeum Norwega i Polkę wspierała wówczas Maria Galligani, partnerka Ruuda. Norweg i jego ukochana poznali się w 2018 roku i od tamtej pory stali się nie rozłączni. Tenisistka na krótko przed startem US Open 2025 zdecydował się na kolejny krok i po kilku latach wspólnego życia wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy, który ta przyjęła bez wahania. W styczniu tego roku narzeczeni powitali na świecie swoją pierwszą wspólną pociechę, córkę Camillę. Zanim jednak to się stało, para zawarła związek małżeński. Na huczne wesele zdecydowali się jednak dopiero teraz.