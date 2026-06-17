Partner Igi Świątek ma powód do świętowania. Zdjęcia obiegły sieć

Niezwykle radosne wieści dotarły do nas z Norwegii na krótko przed rozpoczęciem 139. edycji Wimbledonu. Jak donosi magazyn Vogue, po tym, jak kilka miesięcy temu sformalizowali swój związek, Casper Ruud i jego ukochana Maria Galligani zorganizowali teraz huczne przyjęcie weselne, podczas którego świętowali zmianę stanu cywilnego w towarzystwie rodziny i przyjaciół.

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Zakochani wesele wyprawili na Majorce, a więc w miejscu, gdzie osiem lat temu zdecydowali się spróbować swoich sił jako para. Uroczystości odbyły się w dniach 11-14 czerwca w Grand Hotel Son Net. "Wracaliśmy tam wiele razy, zarówno służbowo, jak i na wakacje. Chcieliśmy, aby ślub był pełen życia i miłości, gdzie nasi goście mogliby poznać - i podzielić się - miłością, którą do siebie żywimy" - wyznała Galligani dla Vogue.

Podczas przyjęcia panna młoda miała na sobie kreację przygotowaną przez norweskiego projektanta Ove Hardera Finsetha, pan młody natomiast odziany był w stylizację od norweskiej marki Skabo.

Casper Ruud grał z Igą Świątek na US Open 2025

Casper Ruud to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w męskim tenisie. Polskim fanom dał się poznać w szczególności w drugiej połowie 2025 roku, kiedy to połączył siły z Igą Świątek przy okazji turnieju mikstów na US Open. Polsko-norweski duet dotarł aż do finału, jednak w decydującym starciu lepsi okazali się Sara Errani i Andrea Vavassori. Włosi pokonali Raszyniankę i jej partnera 6:3, 5:7, 10:6.

W walce o trofeum Norwega i Polkę wspierała wówczas Maria Galligani, partnerka Ruuda. Norweg i jego ukochana poznali się w 2018 roku i od tamtej pory stali się nie rozłączni. Tenisistka na krótko przed startem US Open 2025 zdecydował się na kolejny krok i po kilku latach wspólnego życia wręczył ukochanej pierścionek zaręczynowy, który ta przyjęła bez wahania. W styczniu tego roku narzeczeni powitali na świecie swoją pierwszą wspólną pociechę, córkę Camillę. Zanim jednak to się stało, para zawarła związek małżeński. Na huczne wesele zdecydowali się jednak dopiero teraz.

Casper Ruud AFP

Casper Ruud AFP

Casper Ruud AFP





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