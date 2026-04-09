W pierwszym dniu 56. posiedzenia Senatu przyjęto ustawę o zmianę ustawy o sporcie. Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej, jest to projekt rządowy, który "ma na celu poprawę sytuacji kobiet w sporcie, zapewniając im lepszą ochronę po urodzeniu dziecka, dzięki podwyższeniu i wydłużeniu stypendium". To nie wszystko. Nowe przepisy mają także za zadanie wzmocnić ochronę sędziów. Ci - jeśli prawo wejdzie w życie - będą chronieni tak, jak funkcjonariusze publiczni.

Teraz projekt wyląduje na biurku Karola Nawrockiego. Prezydent i jego doradcy mają 21 dni na zaznajomienie się z zapisami. Następnie głowa państwa podpisze lub zawetuje ustawę.

Tę nowelizację ustawy Sejm przyjął przez aklamację. Teraz ruch prezydenta

Projekt procedowany jest od początku stycznia. W toku trwających nad nim prac parlamentarnych do reprezentowania rządu - decyzją premiera Donalda Tuska - oddelegowano ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego. Po trzech czytaniach, w marcu, nowelizacja została przyjęta przez aklamację. "Za" głosowało 432 posłanek i posłów.

W zapisach mowa jest m.in. o zasadach wypłacania stypendiów sportowych dla członkiń kadry narodowej, które stały się niezdolne do uprawiania sportu wskutek ciąży lub urodzenia dziecka. Przez okres ciąży kobiety dalej będą otrzymywać stypendium w pełnej kwocie. Nowością jest to, że rok po urodzeniu dziecka przysługiwać im będzie 81,5 proc. wartości stypendium (wcześniej było to 50 proc. wypłacane przez okres sześciu miesięcy od porodu). Nowelizacja reguluje też sprawę wypłaty stypendium w tragicznych przypadkach takich jak poronienie i śmierć dziecka.

Poza tym sportsmenki zyskują też prawo do wydłużenia okresu pobierania stypendium sportowego w przypadku urodzenia dziecka przed 28. tygodniem ciąży oraz przed 37. tygodniem ciąży, a także w przypadku urodzenia dziecka w terminie, lecz z koniecznością dłuższego pobytu noworodka w szpitalu.

Nowelizacja przyznaje również ochronę sędziom orzekającym w zawodach z ramienia związków sportowych oraz międzynarodowych federacji sportowych działających w sporcie olimpijskim lub paralimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Mają oni korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Ostatnim "przystankiem" zmienionej ustawy o sporcie będzie biurko Karola Nawrockiego. Jeśli prezydent zdecyduje się ją podpisać, przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

