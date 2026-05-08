Państwo co miesiąc płaci Kowalczykowi. Specjalne świadczenie, otrzymują je tylko nieliczni

Wojciech Kowalczyk to jedna z bardziej charakterystycznych postaci w długiej i niezwykle bogatej historii polskiego futbolu. Zasłynął przede wszystkim z gry w Legii Warszawa, choć fani hiszpańskiego Realu Betis do dziś darzą polskiego napastnika dobrymi wspomnieniami.

W latach 1991-1999 dumnie wybiegał on także na murawę w koszulce z orzełkiem na piersi. Swoją przygodę z profesjonalnym futbolem Kowalczyk zakończył w 2004 roku, choć później okazjonalnie występował jeszcze w rozgrywkach na niższych szczeblach rodzimego futbolu.

Po zakończeniu piłkarskiej kariery wielu zawodników popada w przysłowiowy niebyt. Wojciech Kowalczyk zdecydowanie nie zalicza się jednak do tego grona. Warszawianin do dziś aktywnie udziela się w świecie piłki nożnej jako ekspert, szokując fanów swoimi bezkompromisowymi opiniami, wyrażanymi za pomocą ciętego, często bardzo niewybrednego języka.

Kowalczyk z wyjątkowym świadczeniem. Pobiera je tylko 49 polskich piłkarzy

W swojej karierze Wojciech Kowalczyk osiągnął również coś, czym pochwalić może się bardzo niewielu piłkarzy z kraju nad Wisłą. W 1992 roku był członkiem reprezentacji Polski, która pojechała na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie. Wówczas podopieczni trenera Janusza Wójcika wywalczyli sobie srebrny medal, powtarzając sukces legendarnego Kazimierza Górskiego i jego ekipy z 1976 roku.

W późniejszym czasie wprowadzono jednak ograniczenie, które uniemożliwiało seniorskim reprezentacjom udział w IO. Od 1992 roku w męskich zmaganiach imprezy czterolecia biorą udział jedynie zawodnicy z kadry U-23 (z możliwością powołania trzech piłkarzy bez limitu wiekowego). IO z 1992 roku stał się jednocześnie ostatnią edycją imprezy, w której dotychczas udział wzięła piłkarska reprezentacja Polski.

Kowalczyk był jedną z gwiazd barcelońskich zmagań. W 6 rozegranych spotkaniach zdobył on 4 gole, prowadząc kadrę narodową do trzeciego "krążka" w historii (wcześniej Polacy zdobyli: złoto w 1972 oraz srebro w 1976). Łącznie statusem medalisty IO w tej dyscyplinie może się pochwalić raptem 49 Polaków.

To sprawiło, że Wojciech Kowalczyk oraz jego ówcześni koledzy z reprezentacji zostali objęci programem emerytury olimpijskiej, przyznawanej od 2000 roku każdemu polskiemu medaliście IO. Jeśli sportowiec spełnia tylko odpowiednie warunki (dotyczące między innymi wieku oraz niekaralności za doping), rząd wypłaca mu specjalne świadczenie, które stanowi podziękowanie za wybitny wkład w promowanie kraju na arenie międzynarodowej. W związku z tym Kowalczyk co miesiąc otrzymuje od państwa 5116,99 zł netto (stan na 2026 rok).

Wojciech Kowalczyk Kanał Zero (screen) Youtube

Real Betis wciąż pamięta o Kowalczyku Sebastian Frej Getty Images

Wojciech Kowalczyk Michal Chwieduk East News

Matty Cash: To będzie kapitalny mecz w finale Ligi Europy Polsat Sport