Pamiętny monolog Włodzimierza Szaranowicza. Wzruszył nawet Adama Małysza

W przeszłości popularne było stwierdzenie "Zawołaj mnie, jak Małysz będzie skakał ". Sukcesy sportowca na arenie międzynarodowej sprawiły, że Polacy wręcz oszaleli na punkcie skoków narciarskich. To właśnie na przełomie 2000 i 2001 roku rozpoczęła się słynna " Małyszomania ". Zawodnik był wówczas na ustach wszystkich.

Wraz z rozpoznawalnością Polaka, rosła również popularność Włodzimierza Szaranowicza, który miał przyjemność informować sympatyków zimowej dyscypliny o sukcesach "Biało-Czerwonego". Mimo że karierę dziennikarską zakończył już jakiś czas temu, nadal jest on ważną medialną postacią. Monolog, który wygłosił podczas mistrzostw świata w Oslo, wciąż jest cytowany przez kibiców. Sam mistrz kilka lat temu zdradził przed kamerami, że płakał , kiedy słuchał komentarza 74- latka.

Legendarna słowa Włodzimierza Szaranowicza. Łzy same cisną się do oczu

Zaczynał jako idol kryzysowy, który miał nas prowadzić jako ambasador wspaniałego skoku cywilizacyjnego do Europy. Fenomen społeczny. Przecież my, dzięki tym transmisjom, żyliśmy życiem zastępczym. Był powodem ogromnej zbiorowej radości

Mimo że później relacjonował on zmagania w Pucharze Świata, komentował sukcesy Stocha i pozostałych kadrowiczów, to jednak polscy kibice zapewne najbardziej zapamiętali wypowiedzi 74-latka z czasów, kiedy w Polsce trwała "Małyszomania".

"Włodek to legenda. Ukłonyw jego kierunku. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, że towarzyszyłeś mi Włodek od samego początku i pamiętam w zasadzie wszystko, może niektóre rzeczy przez mgłę, ale pamiętam dokładnie łzy w oczach Włodka, to jego załamanie głosu. Ja sam, oglądając to później, płakałem" - mówił Małysz w rozmowie z "TVP Sport".