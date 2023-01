"Wierzę w was, będziecie na pewno dawali z siebie wszystko. A my tu z panem trenerem zapewnimy, żeby jak się uda, to żeby była naprawdę bardzo dobra nagroda"- mówił premier Mateusz Morawiecki przed rozpoczęciem turnieju w Dosze.

Wybuchł ogromny skandal. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza zdecydował się podjąć stosowne kroki wobec Michniewicza.