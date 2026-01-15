Pałac Kensington ogłasza ekscytujące nowiny o księżnej Kate. Niespodzianka

Wśród obowiązków powierzonych księżnej Kate przez króla Karola (a wcześniej przez królową Elżbietę) są także te natury sportowej. Żona następcy brytyjskiego tronu jest patronką All Englad Lawn Tennis and Croquet Club i to z jej rąk, już od wielu lat, triumfatorzy Wimbledonu odbierają statuetki. W zeszłym roku okazję do zamienienia kilku słów z księżną miała Iga Świątek. Po wszystkim tenisistka była pytana o temat pogawędki.

Po prostu mi pogratulowała i powiedziała kilka miłych słów o moim występie

Poza tym księżna Walii zastąpiła zrywającego kontakty z rodziną księcia Harry'ego i od kilku lat patronuje Rugby Football Union (RFU) oraz Rugby Football League. I właśnie z tym związane są najnowsze doniesienia płynące prosto z Wielkiej Brytanii. Kate przygotowała bowiem pewną niespodziankę, którą do niedawna trzymała w tajemnicy.

Kate organizuje przyjęcie w Windsorze. Niespodzianka dla zawodniczek

We wrześniu zeszłego roku kobieca reprezentacja Anglii w rugby zwyciężyła w finale z Kanadą 33:13 i sięgnęła po trofeum World Cup. Na reakcję Kate i Williama nie trzeba było długo czekać. "Gratulacje dla Red Roses, nowych mistrzyń Pucharu Świata w Rugby Kobiet! Brawo Kanada - rozegrałyście znakomity turniej. Obie drużyny powinny być z siebie bardzo dumne" - oświadczyli we wspólnym komunikacie.

To jednak nie koniec. "Pałac Kensington ujawnia ekscytujące nowiny dotyczące księżnej Kate" - opisują "Daily Express" oraz inne zagraniczne media. Okazuje się, że żona Williama wydaje w Windsorze wielkie przyjęcie na cześć zwycięskiej żeńskiej reprezentacji Anglii w rugby. W planie zamieszczono jeszcze jedną niespodziankę, a konkretnie zwiedzanie zamku.

Od 2022 roku, kiedy to Kate została patronką brytyjskiego środowiska rugby, księżna mocno angażuje się w działalność na rzecz dyscypliny. Nieraz pojawiała się nie tylko na meczach rugby, ale także w szatni, gdzie dodawała otuchy zawodnikom i zawodniczkom.

W marcu zeszłego roku, razem z mężem, spotkała się z kontuzjowanymi graczami wspieranymi przez Welsh Rugby Charitable Trust. Swego czasu brała też udział w treningach, w tym w zajęciach z osobami z PDRL (Physical Disability Rugby League) i LDRL (Learning Disability Rugby League).

Księżna Kate na meczu rugby GLYN KIRK AFP

Książę William i księżna Kate na spotkaniu z kontuzjowanymi graczami rugby ALASTAIR GRANT AFP