Coraz mniej dzieci i młodzieży w Polsce regularnie uczestniczy w lekcjach wychowania fizycznego. Statystyki są alarmujące - w 2024 roku w międzynarodowym badaniu Global Matrix 4.0 dotyczącym aktywności dzieci i młodzieży Polska w kategorii ogólnej aktywności fizycznej osiągnęła ocenę 1, co oznacza, że mniej niż 20% dzieci w naszym kraju spełnia zalecenia dotyczące codziennej, godzinnej aktywności fizycznej przez cały tydzień.

Coraz częściej to nie brak chęci czy zdrowia stoi za nieobecnością na WF-ie, lecz decyzja dorosłych. Rodzice, często "dla świętego spokoju", wypisują dzieciom zwolnienia bez konkretnego powodu, odbierając im tym samym szansę na ruch, zdrowie i rozwój. Z taką postawą walczy między innymi Otylia Jędrzejczak - mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata i Europy w pływaniu, jedna z największych legend polskiego sportu.

Otylia Jędrzejczak załamana podejściem dzieci w Polsce do aktywności fizycznej. Apeluje do rodziców

W czwartek w Katowicach zorganizowała ona kolejną odsłonę akcji "Mistrzynie w Szkołach", której celem jest pokazanie młodym dziewczętom, jak ważna jest aktywność fizyczna i dlaczego warto brać udział w lekcjach WF-u. W wydarzeniu wzięło udział prawie sześćset uczennic z ostatnich klas szkół podstawowych i średnich. "Pokazujemy dzieciom, jak ważna jest lekcja wychowania fizycznego, i prosimy rodziców, by nie ułatwiali im jej opuszczania" - wyznała Jędrzejczak, cytowana przez "WP SportoweFakty".

"Często zastanawiam się, dlaczego rodzice pozwalają dzieciom zwalniać się z WF-u. Chciałabym, żebyśmy się obudzili z letargu, który sprawia, że traktujemy tę lekcję inaczej niż matematykę czy fizykę. Tymczasem to właśnie na WF-ie wspieramy dziecko w rozwoju - również tym intelektualnym" - dodała mistrzyni.

Do Katowic na zaproszenie Otylii Jędrzejczak przyjechały także inne wybitne sportsmenki: Agnieszka Wieszczek-Kordus, brązowa medalistka olimpijska w zapasach z Pekinu, Aneta Rygielska, wicemistrzyni świata w boksie, oraz Weronika Nowakowska, medalistka mistrzostw świata i Europy w biathlonie. Wspólnie poprowadziły zajęcia sportowe, które łączyły trening, motywację i zabawę.

