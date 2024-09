Otylia Jędrzejczak grzmi na temat sytuacji kobiet w sporcie. Padły mocne słowa

Otylia Jędrzejczak grzmi na temat zarobków kobiet w sporcie

"Mam nadzieję, że zajdą zmiany poparte, przez Sejm i Senat, aby wydłużyć okres finansowania zawodniczek po ciąży. Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet wywalczyło to wcześniej — to był okres jeszcze sześciomiesięcznych wsparcia dla kobiet, które zaszły w ciąży i w czasie przygotowań także osiem miesięcy finansowania, jeżeli są w ciąży. Teraz mówimy o tym, żeby to było tak, jak jest normalnie w kodeksie, żeby to był rok, przez który może zawodniczka spokojnie otrzymywać wynagrodzenie i spokojnie próbować wrócić do kariery sportowej, jeżeli taką drogę oczywiście obierze. Jeżeli będzie miała wsparcie rodziny i najbliższych, bo pamiętajmy, że jednak jest to też duże wyzwanie wrócić po porodzie do aktywności" - opowiadała Jędrzejczak.