Tygodnik "Wprost" opublikował ranking najbogatszych Polek. Okazuje się, że pierwsza w zestawieniu Dominika Kulczyk pomnożyła majątek, który został oszacowany na 9 miliardów złotych. To o 700 milionów zł więcej niż w poprzednim roku. Konkurencję zostawiła daleko w tyle. Druga na liście jest Barbara Komorowska (2,2 mld zł), a podium zamyka Małgorzata Adamkiewicz (2 mld zł).

Na elitarnej liście znalazły się też nazwiska dwóch kobiet związanych ze światem sportu.

Anna Lewandowska: Mój mąż jest najlepszym piłkarzem na świecie. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Ranking najbogatszych Polek. Anna Lewandowska i Ewa Chodakowska z miejscami w zestawieniu. Jakim majątkiem dysponują?

Anna Lewandowska zajęła dość odległe, 24. miejsce. Mimo to jej majątek robi ogromne wrażenie. Żona "Lewego" zebrała bowiem 313 mln zł i od lat konsekwentnie zwiększa środki. Do jej finansowego sukcesu mocno przyczyniło się sprawne zarządzanie kilkoma biznesami: produkuje przekąski, ma własny sklep internetowy oraz aplikację do treningów, sprzedaje kosmetyki i suplementy, założyła też centrum treningowe oraz swoją firmę cateringową.

Wyższość Anny musiała uznać inna popularna polska trenerka, Ewa Chodakowska. Sklasyfikowano ją na 31. pozycji z majątkiem szacowanym na 210 mln zł. Dochody czerpie z prowadzenia sklepu internetowego, sprzedaży kosmetyków, cateringu dietetycznego, organizowaniu obozów treningowych i inwestowaniu w nieruchomości. Dysponuje m.in. luksusowymi apartamentami i hotelem w Grecji.

"Lista 50 od lat zmaga się z tym samym stereotypem. Że bogatych kobiet w Polsce nie ma. Są tylko takie, które dobrze wyszły za mąż. Co roku staramy się obalać ten krzywdzący mit. No bo co powiedzieć o karierze Ewy Chodakowskiej, która od zera, bez grosza od rodziców, wpływowego męża czy spadku po zamożnym wujku, postawiła kilka biznesów wartych dzisiaj kilkaset milionów złotych" - piszą autorzy notowania.

By "załapać się" do rankingu tygodnika "Wprost", należało dysponować majątkiem wartym co najmniej 63 mln zł. Podliczono również, że 50 najbogatszych kobiet w kraju łącznie zgromadziło ponad 31 mld zł, czyli o miliard złotych więcej niż w 2021 roku.

Dominika Kulczyk / fot. Krzysztof Kaniewski / Reporter

Anna Lewandowska / Grzegorz Michałowski / East News