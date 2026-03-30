Rosjanie z międzynarodowych zmagań sportowych wykluczeni są od lat. Głównie to pokłosie agresji zbrojnej na Ukrainę w lutym 2022 roku. Wcześniej spora część sportowców z tego kraju była wykluczona ze względu na potężną aferę dopingową.

W ostatnim czasie obserwujemy jednak luzowanie restrykcji wobec sportowców z Rosji. Część związków sportowych pozwala Rosjanom brać udział w zawodach po spełnieniu szeregu wymogów. O krok dalej poszedł Międzynarodowy Komitet Paralimpijski, który w trakcie igrzysk w Mediolanie i Cortinie pozwolił im startować pod własną flagą. To sprawiło, że wiele krajów, w tym Polska, zbojkotowało ceremonię otwarcia.

Rosjanie walczą. Putin oficjalnie potwierdza

Rosjanie walczą nie tylko o powrót, ale również o organizację sportowych imprez na najwyższym poziomie. Władimir Putin nie ukrywa, że chciałby, aby w jego kraju odbyły się igrzyska olimpijskie.

Chciałbym podkreślić, że Rosja jest otwarta na organizację letnich i zimowych igrzysk olimpijskich w przyszłości i gotowa wnieść swój wkład w ratowanie prawdziwych ideałów olimpijskich

Putin jednocześnie pogratulował Rosyjskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 115. rocznicy powstania i przekazał kilka zdań na temat przeszłości.

- Pragnę podkreślić, że nasz kraj był jednym z założycieli Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i od 1900 roku brał udział w odrodzonych Igrzyskach Olimpijskich, będąc ich dwukrotnym gospodarzem - w 1980 roku w Moskwie i w 2014 roku w Soczi. Za każdym razem na najwyższym poziomie organizacyjnym i twórczym, co zostało docenione przez MKOl - zaznaczył.

Rosjanie ostatni raz na igrzyskach olimpijskich pod własną flagą wystąpili w 2016 roku w Rio de Janeiro. Dwa lata później startowali już pod flagą olimpijską jako "Olimpijscy sportowcy z Rosji".

MKOl w specjalnym oświadczeniu przypomniał, że podczas zimowych igrzysk olimpijskich symbole narodowe Rosji nie będą mile widziane na sportowych arenach. Wszystko to oczywiście w związku z trwającą na rozkaz Putina zbrojną agresją Rosji na Ukrainę

