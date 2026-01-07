Po latach spędzonych na polskich parkietach Tomasz Fornal spakował walizki i obrał inny sportowy kierunek. Od zeszłego roku gra w Turcji, w zespole Ziraat Bankkart Ankara. Niedawno, w wigilijnym meczu z Akkus Belediyespor, Polak dał prawdziwy popis, zdobywając 17 punktów i mocno przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny 3:1.

Po wszystkim siatkarz, korzystając z zaplanowanej do 8 stycznia przerwy w rozgrywkach, wsiadł w samolot, by wrócić do Krakowa na święta Bożego Narodzenia. Podróż i to, co działo się w domu, relacjonuje w najnowszym odcinku vloga. Uwagę internautów przykuła zwłaszcza jedna postać.

Tak wygląda mama Tomasza Fornala. Wideo robi furorę

Nowy odcinek vloga Fornala rozpoczyna się w Turcji, krótko przed wylotem do ojczyzny. Potem jest kilka scen z lotnisk oraz spotkanie z tatą. To on odebrał siatkarza z portu lotniczego w Balicach. Panowie wsiedli w samochód i udali się prosto do domu. W trakcie jazdy porozmawiali jeszcze przez telefon z mamą Tomasza, panią Dorotą. I to właśnie ona skradła całe show. Internauci nie mogą wyjść z zachwytu nad jej ciepłem i kulinarnymi zdolnościami.

Stęskniona mama siatkarza, gdy tylko zobaczyła syna w drzwiach, czule go przywitała, nie kryjąc ogromnej radości z jego przyjazdu. A potem "zasypała" go przepysznym, domowym jedzeniem. Tomasz nie mógł się nachwalić serwowanych potraw.

Kiedy spróbował domowych rogalików, żartując, wyszedł z propozycją dla mamy i babci. "Otwieramy lokal. Sprzedajemy gwiazdy, jabłecznik, rogaliki. Babcia robi pierogi ruskie. I już nie muszę w siatkówkę grać" - wypalił.

Większą kasę będziemy na tym trzepać

Internauci są pełni uznania dla Doroty Fornal i stworzonego przez nią ciepła domowego ogniska. "Możesz być dzieckiem, studentem, pracownikiem Biedry albo międzynarodową gwiazdą sportu, ale to co nas wszystkich łączy, to czysta radość z przyjechania do mamy na jedzenie", "Pani Dorotko, kanał kulinarny czeka", "Mama już jest główną gwiazdą", "Twoja mama jest cudowna" - podsumowują.

Ciekawostką jest, że Dorota Fornal to postać także niejako związana zawodowo ze sportem. J=Niegdyś uprawiała lekkoatletykę, teraz jest nauczycielką wychowania fizycznego, propagatorką siatkówki. "Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny zawód i widzę po mojej mamie, że jej to sprawia bardzo dużą przyjemność - bycie WF-istką i spędzanie czasu na hali z uczniami" - wyznawał swego czasu Tomasz w "Podcaście Natarczywych".

Rozwiń

Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Tomasz Fornal Piotr Matusewicz East News

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Mama kibicuje Tomaszowi Fornalowi i nieraz bywa na jego meczach SYLDAB East News