Oto najważniejsza kobieta w życiu Tomasza Fornala. Ludzie zachwyceni

W najnowszym odcinku internetowego vloga Tomasz Fornal podzielił się z fanami obrazkami, ze swojego ostatniego przyjazdu do Polski. Przy okazji świąt Bożego Narodzenia gościł w domu rodzinnym, a w trakcie wizyty niemal całkiem porzucił dietetyczny reżim, zachwycając się smakiem potraw przygotowanych przez mamę. Dorota Fornal to zdecydowanie kobieta jego życia, a teraz skradła serca także internautów. Od razu zauważyli jedno.

Sportowiec ubrany w czerwony dres z emblematem Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz plecak na ramionach. Na jego szyi zawieszony medal i akredytacja, w tle rozmazana sylwetka kobiety.
Tomasz FornalPawel WodzynskiEast News

Po latach spędzonych na polskich parkietach Tomasz Fornal spakował walizki i obrał inny sportowy kierunek. Od zeszłego roku gra w Turcji, w zespole Ziraat Bankkart Ankara. Niedawno, w wigilijnym meczu z Akkus Belediyespor, Polak dał prawdziwy popis, zdobywając 17 punktów i mocno przyczyniając się do zwycięstwa swojej drużyny 3:1.

Po wszystkim siatkarz, korzystając z zaplanowanej do 8 stycznia przerwy w rozgrywkach, wsiadł w samolot, by wrócić do Krakowa na święta Bożego Narodzenia. Podróż i to, co działo się w domu, relacjonuje w najnowszym odcinku vloga. Uwagę internautów przykuła zwłaszcza jedna postać.

    Tak wygląda mama Tomasza Fornala. Wideo robi furorę

    Nowy odcinek vloga Fornala rozpoczyna się w Turcji, krótko przed wylotem do ojczyzny. Potem jest kilka scen z lotnisk oraz spotkanie z tatą. To on odebrał siatkarza z portu lotniczego w Balicach. Panowie wsiedli w samochód i udali się prosto do domu. W trakcie jazdy porozmawiali jeszcze przez telefon z mamą Tomasza, panią Dorotą. I to właśnie ona skradła całe show. Internauci nie mogą wyjść z zachwytu nad jej ciepłem i kulinarnymi zdolnościami.

    Stęskniona mama siatkarza, gdy tylko zobaczyła syna w drzwiach, czule go przywitała, nie kryjąc ogromnej radości z jego przyjazdu. A potem "zasypała" go przepysznym, domowym jedzeniem. Tomasz nie mógł się nachwalić serwowanych potraw.

    Kiedy spróbował domowych rogalików, żartując, wyszedł z propozycją dla mamy i babci. "Otwieramy lokal. Sprzedajemy gwiazdy, jabłecznik, rogaliki. Babcia robi pierogi ruskie. I już nie muszę w siatkówkę grać" - wypalił.

    Większą kasę będziemy na tym trzepać
    śmiał się.

    Internauci są pełni uznania dla Doroty Fornal i stworzonego przez nią ciepła domowego ogniska. "Możesz być dzieckiem, studentem, pracownikiem Biedry albo międzynarodową gwiazdą sportu, ale to co nas wszystkich łączy, to czysta radość z przyjechania do mamy na jedzenie", "Pani Dorotko, kanał kulinarny czeka", "Mama już jest główną gwiazdą", "Twoja mama jest cudowna" - podsumowują.

    Ciekawostką jest, że Dorota Fornal to postać także niejako związana zawodowo ze sportem. J=Niegdyś uprawiała lekkoatletykę, teraz jest nauczycielką wychowania fizycznego, propagatorką siatkówki. "Wydaje mi się, że to jest bardzo fajny zawód i widzę po mojej mamie, że jej to sprawia bardzo dużą przyjemność - bycie WF-istką i spędzanie czasu na hali z uczniami" - wyznawał swego czasu Tomasz w "Podcaście Natarczywych".

    Tomasz Fornal: Od samego początku mówiliśmy, że to duży sukces. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Siatkarz w czerwonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki na boisku, w tle rozmyte trybuny oraz elementy hali sportowej.
    Tomasz FornalPiotr MatusewiczEast News
    Młody mężczyzna z zawadiacko zafarbowanymi na blond i czerwono włosami oraz gęstą brodą ubrany w sportową koszulkę drużyny siatkarskiej w trakcie przerwy na boisku, w tle drugi zawodnik w czerwonym stroju.
    Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News
    Kibice w biało-czerwonych strojach dopingują swoją drużynę, kobieta o blond włosach zakrywa usta dłońmi z wyrazem silnych emocji, wokół niej inni fani entuzjastycznie uczestniczą w wydarzeniu sportowym.
    Mama kibicuje Tomaszowi Fornalowi i nieraz bywa na jego meczachSYLDABEast News

