Alica Schmidt zachwyca w mediach społecznościowych. Oto "najseksowniejsza sportsmenka świata"

To, co bez wątpienia wyróżnia Schmidt od rywalek, to z pewnością uroda. Niemka często bierze udział w sesjach zdjęciowych, a efektami pracy dzieli się na Instagramie. Otrzymała nawet propozycję sesji rozbieranych zdjęć do magazynu "Playboy", jednak odmówiła i podkreśliła, że wolałaby być rozpoznawalna dzięki sukcesom w sporcie.