Oto najrzadsze imiona w Polsce. Jedno z nich zadziwia. Nosi je 15 kobiet

Listę imion znajdujących się w rejestrze PESEL publikuje w sieci Ministerstwo Cyfryzacji. Najnowsze statystyki (dane z 20.01.2026 r.) wskazują, że wśród żeńskich imion króluje Anna, bijąc wszelkie rekordy. Jak informuje resort, tak nazwano ponad milion (a dokładniej 1 063 756) kobiet w naszym kraju.

W Polsce żyje także niezwykle wiele Katarzyn (602 474), Małgorzat (572 067), Marii (566 902) oraz Agnieszek (533 968).

Po drugiej stronie skali, najrzadsze imiona mają po dwie właścicielki, a ich lista jest dość pokaźna. Znajdują się na niej takie pozycje, jak między innymi: Chrispina, Chuluuntsetseg, Anneka, Annelisse, Clata Maria, Cintia, Anżelita, Appolinia, Damina, Bogutyna, Elineth, Fabianna, Mariaelena, Pat czy Pasternak.

Oto najrzadsze żeńskie imiona w Polsce. Jedno z nich jest szczególne

Wśród pozostałych najrzadziej spotykanych imion żeńskich w Polsce, jedno może zaskakiwać szczególnie w obecnym czasie, gdy sportowe emocje zaczynają krążyć wokół igrzysk olimpijskich Mediolan-Coritina. To imię to: Olimpiada. A nosi je 15 kobiet w naszym kraju.

W powszechnym rozumieniu, pisane z małej litery słowo "olimpiada" oznacza czteroletni okres przerwy trwającej między igrzyskami, istotny zwłaszcza w okresie starożytnej Grecji, gdy stanowił punkt odniesienia na osi czasu.

Wśród pozostałych definicji, "Słownik Języka Polskiego" PWN wymienia także: "starogreckie igrzyska sportowe ku czci Zeusa", "międzynarodowe zawody sportowe organizowane co cztery lata przez różne państwa" oraz "konkurs z różnych dziedzin wiedzy organizowany corocznie dla uczniów".

Obecna "olimpiada" dobiega końca 6 lutego. Na ten dzień zaplanowano bowiem inaugurację tegorocznych igrzysk Mediolan-Coritina. Do Włoch w nadziei na włączenie się w walkę o medale udała się 60-osobowa delegacja polskich sportowców.

Ceremonia otwarcia tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich 2026 została zaplanowana na 6 lutego Pierre Teyssot AFP

Koła olimpijskie Magali Cohen / Hans Lucas AFP

Wąs Adama Małysza zagrożony! Oto reakcja legendy! WIDEO Polsat Sport Polsat Sport