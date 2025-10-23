Oto kulisy obozu Anny Lewandowskiej. Nie jest tak, jak ludzie myśleli
Anna Lewandowska spakowała walizki, opuściła Barcelonę i wyruszyła prosto do Turcji, gdzie odbywa się kolejna edycja jej słynnego Camp by Ann. W mediach społecznościowych trenerka fitness pokazała, jak wyglądają organizowane przez nią obozy treningowe. Jak się okazuje, na odpoczynek nie ma co liczyć.
Anna Lewandowska od lat konsekwentnie promuje zdrowy i aktywny styl życia, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek i motywatorek w Polsce. Była zawodniczka karate, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego, zbudowała markę opartą na idei świadomego odżywiania, regularnego ruchu i dbałości o dobrostan psychiczny. Poprzez swoje projekty - od planów treningowych i programów dietetycznych po markę produktów spożywczych i kosmetyków naturalnych - inspiruje tysiące osób do wprowadzania pozytywnych zmian w codziennym życiu.
Kilka lat temu WAG piłkarskiej reprezentacji Polski zdecydowała się na organizację obozów treningowych Camp by Ann, które po dzień dzisiejszy cieszą się sporym zainteresowaniem. W przeszłości pod okiem Lewandowskiej trenowały m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Weronika Książkiewicz, Zofia Ślotała czy Agnieszka Woźniak. Panie swój pobyt relacjonowały w mediach społecznościowych, a z publikowanych przez nie wpisów można było dojść do błędnego wniosku, że obozy treningowe Anny Lewandowskiej to czysta przyjemność. Prawda okazuje się jednak zupełnie inna.
Prawda o obozach Anny Lewandowskiej wyszła na jaw. Trenerka fitness sama ujawnia
Anna Lewandowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała teraz nagranie, na którym pokazała kulisy swojego obozu treningowego. Trwająca obecnie edycja odbywa się w Turcji, a uczestnicy zatrzymali się w luksusowym hotelu. Nie ma tu jednak mowy o relaksie i wypoczynku na leżakach - przez większość czasu podopieczni "Lewej" wylewają bowiem siódme poty podczas sesji treningowych.
"All inclusive w Turcji? Oczekiwania kontra rzeczywistość" - napisała żartobliwie Lewandowska. Na początku filmiku zobaczyć można trenerkę fitness wypoczywającą w towarzystwie członków swojego teamu. Wkrótce potem pojawiają się jednak fragmenty sesji treningowych, podczas których uczestnicy nie mogą się nudzić.