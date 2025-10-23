Oto kulisy obozu Anny Lewandowskiej. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Anna Lewandowska od lat konsekwentnie promuje zdrowy i aktywny styl życia, stając się jedną z najbardziej rozpoznawalnych trenerek i motywatorek w Polsce. Była zawodniczka karate, a prywatnie żona Roberta Lewandowskiego, zbudowała markę opartą na idei świadomego odżywiania, regularnego ruchu i dbałości o dobrostan psychiczny. Poprzez swoje projekty - od planów treningowych i programów dietetycznych po markę produktów spożywczych i kosmetyków naturalnych - inspiruje tysiące osób do wprowadzania pozytywnych zmian w codziennym życiu.

Kilka lat temu WAG piłkarskiej reprezentacji Polski zdecydowała się na organizację obozów treningowych Camp by Ann, które po dzień dzisiejszy cieszą się sporym zainteresowaniem. W przeszłości pod okiem Lewandowskiej trenowały m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Weronika Książkiewicz, Zofia Ślotała czy Agnieszka Woźniak. Panie swój pobyt relacjonowały w mediach społecznościowych, a z publikowanych przez nie wpisów można było dojść do błędnego wniosku, że obozy treningowe Anny Lewandowskiej to czysta przyjemność. Prawda okazuje się jednak zupełnie inna.

Adrian Siemieniec: Naszą siłą nie jest zaskakiwanie przeciwnika. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Prawda o obozach Anny Lewandowskiej wyszła na jaw. Trenerka fitness sama ujawnia

Anna Lewandowska na swoim profilu na Instagramie opublikowała teraz nagranie, na którym pokazała kulisy swojego obozu treningowego. Trwająca obecnie edycja odbywa się w Turcji, a uczestnicy zatrzymali się w luksusowym hotelu. Nie ma tu jednak mowy o relaksie i wypoczynku na leżakach - przez większość czasu podopieczni "Lewej" wylewają bowiem siódme poty podczas sesji treningowych.

"All inclusive w Turcji? Oczekiwania kontra rzeczywistość" - napisała żartobliwie Lewandowska. Na początku filmiku zobaczyć można trenerkę fitness wypoczywającą w towarzystwie członków swojego teamu. Wkrótce potem pojawiają się jednak fragmenty sesji treningowych, podczas których uczestnicy nie mogą się nudzić.

Rozwiń

Anna Lewandowska IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Imago Sport and News/East News East News

Anna Lewandowska Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto East News

Anna Lewandowska Urbanandsport/NurPhoto AFP