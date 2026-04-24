Oto klucz do sukcesu Cristiano Ronaldo. Dokonuje wielkich poświęceń

Cristiano Ronaldo to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Portugalczyk to absolutna legenda światowego futbolu, a na swoim koncie ma sukcesy, których pozazdrościć mu mogą nawet najwięksi rywale. Za ogromnymi sukcesami stoją jednak równie wielkie wyrzeczenia. Nie od dziś wiadomo, że Ronaldo dba o swoje zdrowie, przestrzega ścisłej diety i nie znajduje miejsca na kompromisy.

W osiąganiu sportowych celi pomagają mu najlepsi eksperci z całego świata. Swego czasu o dietę portugalskiego snajpera dbał ceniony szef kuchni, Giorgio Barone. Myłczyzna kilka lat temu ujawnił co nieco na temat produktów, które lądują na talerzu legendy piłki nożnej. Co ciekawe, w diecie Cristiano Ronaldo nie ma zbyt wielu luksusowych, wykwintnych dań. Bazuje ona przede wszystkim na produktach zdrowych, organicznych i naturalnych, takich jak ryby, drób, jajka, awokado oraz ryż. Do tego dochodzą również warzywa i wszelkiego rodzaju owoce morza.

Giorgio Barone o diecie Cristiano Ronaldo. Tych produktów unika

Teraz Barone postanowił podzielić się kolejnymi sekretami Cristiano Ronaldo. W rozmowie z portalem "Covers" opowiedział on o zasadach, które kapitan reprezentacji Portugalii stosuje od lat. Szef kuchni przyznał, że gwiazdor futbolu unika przede wszystkim fast foodów i cukru: "Nie je śmieciowego jedzenia. Nigdy. Nawet na wakacjach. (...) Żadnego cukru. Nawet w kawie. Cukier to trucizna dla naszego organizmu".

Giorgio Barone nie ukrywa, że w przeszłości miał konfrontacje z jednym z klientów, który w tajemnicy przed nim objadał się fast foodami. Te - oraz napoje gazowane - są dla niego "zabójcą" każdej diety. "Musiałem powiedzieć zawodnikowi, że jeśli chce jeść te śmieci, to lepiej, żeby się upewnił, że nikt z klubu nie przyjdzie do mnie ze skargą, że zawodnik przybiera na wadze lub jest w złej formie fizycznej. Bo mogę wykonywać swoją pracę, ale jeśli robisz to co wieczór, kiedy mnie nie ma, cóż, niewiele mogę zrobić, żeby cię powstrzymać. (...) Nie popieram Coca-Coli ani żadnych napojów gazowanych, takich jak Sprite, Fanta czy Pepsi, bo są zbyt bogate w cukier" - przyznał szef kuchni.

Mężczyzna głośno mówi o tym, że współpracę z Cristiano Ronaldo wspomina bardzo dobrze. Jego klient bowiem nie dość, że przestrzegał odpowiedniej diety, to często sam wychodził z inicjatywą, wprowadzając do swojego codziennego życia zdrowe nawyki. Piłkarz nie kładzie się do łóżka z pełnym żołądkiem, a na co dzień unika... picia mleka.

"Ludzie to jedyne ssaki, które piją mleko innych zwierząt. Żadne inne zwierzę nie pije mleka po trzech miesiącach od chwili narodzin... To wbrew naturze" - przyznał Barone.

