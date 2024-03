Andrzej i Mariola Gołotowie już lata temu na stałe osiedli w Stanach Zjednoczonych, tam do tej pory prowadzą dom i tam wychowali dzieci: córkę Aleksandra oraz syna Andrzeja juniora. Mimo upływu lat legendarny pięściarz i jego małżonka dobrze pamiętają moment, w którym zobaczyli się po raz pierwszy. Było to w 1989 roku, zatem dość krótko po tym, jak "Andrew" wywalczył brązowy krążek na igrzyskach olimpijskich.

Z kolei jego żona zapewniała, że w sportowcu zakochała się właściwie od pierwszego wejrzenia. Choć mieszkała już wówczas w USA, tak się złożyło, że miesiąc po poznaniu Andrzeja przyleciała do Polski. I od razu udała się do niego w odwiedziny.

Pamiętam, że bardzo się cieszył. Nigdy nie umiał ukrywać uczuć. Potem pojechaliśmy do Zakopanego, bo on tam trenował, a potem zawiózł mnie do swojej babci. Po drodze podwiózł starszą kobietę, która stała przy drodze, pod sam dom, mimo że musiał zboczyć z trasy. Po prostu cały Andrzej

Tak obecnie wygląda Aleksandra Gołota. Matka opublikowała najnowsze zdjęcia, ludzie zachwyceni

Mariola Gołota najpierw studiowała prawo na Dominican University w River Fores oraz Loyola University School of Law w Chicago, potem - w 1998 roku - została przyjęta do praktyki i założyła własną kancelarię. W jej ślady poszła córka , która ukończyła studia prawnicze na Marquette University w Milwaukee. Aleksandra przypomina mamę nie tylko z zawodowych zainteresowań, ale również z wyglądu. Natomiast charakter odziedziczyła raczej po ojcu.

"Gdy mama chodziła do szkoły prawniczej, to głównie ona się mną opiekowała. Gdy zakładała własną firmę, było już o to trudno, więc część obowiązków przejął tata. Mama twierdzi, że mam w sobie dużo z jego charakteru. Nie jestem tak dobrze zorganizowana, jak mama. Często nie przychodzę na czas. Gdy tata odwoził mnie do szkoły, mama była zła, że się przez niego spóźniam. Teraz spóźniam się już bez niczyjej pomocy" - tłumaczyła przed laty Aleksandra Gołota w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Do wpisu dołączone jest kilka zdjęć. Na większości widać Aleksandrę Gołotę, która wystąpiła w eleganckiej sukni do ziemi. Internauci są zachwyceni. "Pani córka jest piękna. Takiej klasy u kobiet coraz trudniej szukać" - czytamy w jednym z komentarzy. Są też tacy, którzy... mylą córkę z matką. "A ja to już się pogubiłam Pani Mariolu, czy to córka na zdjęciu czy Pani. Jak dwie krople wody", "Ciężko rozróżnić czy to Pani, pani Mariolu, czy córka" - piszą. Wszelkie wątpliwości rozwiała żona pięściarza, która oświadczyła, że na fotografiach istotnie "jest Oleńka".