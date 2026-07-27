Ostrzeżenie Zełenskiego. Kliczko potwierdził najgorsze. Polska reaguje

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

W weekend doszło do kolejnej fali rosyjskich ataków na Ukrainę, przed którymi ostrzegał zresztą prezydent Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze. O skali zniszczeń w stolicy kraju informował na bieżąco mer Kijowa i były wybitny pięściarz Witalij Kliczko. Na dramat rozgrywający za naszą wschodnią granicą zareagował wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, pisząc o "odpowiedzi wolnego świata" i punktując polskie działania w trosce o bezpieczeństwo.

Witalij Kliczko i Wołodymyr Zełenski przy mównicach z mikrofonami, każdy na tle swojej flagi narodowej.
Na zdjęciu Witalij Kliczko oraz Wołodymyr ZełenskiKAROLINA MISZTAL/REPORTER / Wojciech Olkusnik/East NewsReporter

- Z danych wywiadowczych i od naszych partnerów wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Atak ten może nastąpić już dzisiaj: wstępne informacje wskazują, że nastąpi to w ciągu 48 godzin - ostrzegał swoich rodaków prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze w piątek.

Niestety, te informacje okazały się prawdziwe. Kijów kolejny raz znalazł się pod ostrzałem wojsk Władimira Putina, o czym informował na bieżąco mer stolicy Ukrainy Witalij Kliczko - były mistrz świata organizacji WBC w kategorii ciężkiej, a przy tym brat innego legendarnego pięściarza - Władimira.

W miniony weekend 55-latek nadawał komunikaty o kolejnych spadających pociskach i pożarach wybuchających na terenie miasta, a także ofiarach, jakie pochłonęły rosyjskie ataki.

- Trzech mieszkańców Kijowa zostało rannych w wyniku ataku wroga na stolicę. Jeden z nich trafił do szpitala. Dwóch otrzymało pomoc ambulatoryjną - pisał Witalij Kliczko jeszcze w niedzielę.

Polska reakcja na kolejne ataki Rosji na Ukrainę. Kosiniak-Kamysz zabrał głos

Kolejna fala bombardowań spotkała się z reakcją polskich władz. Do koszmarnych scen zza naszej wschodniej granicy odniósł się publicznie wicepremier w rządzie Donalda Tuska, a także zwierzchnik ministerstwa obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Na Kijów znów spadły rosyjskie rakiety balistyczne. Atak wywołał pożary i zniszczenia w kilku dzielnicach stolicy Ukrainy - poinformował w niedzielę z samego rana.

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Przekazał przy tym, że "odpowiedzią wolnego świata nie może być zmęczenie wojną, lecz jeszcze większa determinacja w zwalczaniu rosyjskiego terroru".

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Wicepremier wypunktował także działania, jakie podejmuje nasz kraj w trosce o swoje obecne i przyszłe bezpieczeństwo.

- Robimy wszystko, by Polacy nigdy nie budzili się przy dźwięku syren i wybuchów. Dlatego wzmacniamy własną obronę, wspieramy Ukrainę, która zużywa siły armii Kremla i rozwijamy strategiczne sojusze w ramach NATO i Unii Europejskiej - zagwarantował Władysław Kosiniak-Kamysz.

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