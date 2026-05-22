Ostry wpis nowego doradcy Nawrockiego, aż nie dowierza. "Desperacja"

W drugiej połowie kwietnia Marcin Możdżonek, siatkarski mistrz świata z 2014 roku oraz niegdysiejszy kapitan reprezentacji Polski - potwierdził, że otrzymał i przyjął powołanie na stanowisko nowego doradcy prezydenta RP. "To dla mnie wielki zaszczyt i ogromna odpowiedzialność" - rozpoczął wpis w mediach społecznościowych.

"Oficjalnie dołączyłem do Prezydenckiej Rady ds. Klimatu i Środowiska. Dziękuję Panu Prezydentowi Karolowi Nawrockiemu za zaufanie - obiecuję merytoryczną pracę, zdrowy rozsądek i dbanie o to, by polska przyroda i nasze zasoby naturalne służyły nam wszystkim mądrze i bezpiecznie" - dodał, publikując zdjęcie z zaprzysiężenia.

Teraz emerytowany siatkarz, a obecnie już polityk, wywołał w sieci dyskusję, uderzając w prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Nie podoba mu się zwłaszcza jeden ruch włodarza z Małopolski.

Możdżonek ostro ws. Miszalskiego. "Jakim cudem?"

Na niedzielę 24 maja w Krakowie zaplanowano referendum decydujące o przyszłości prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Polityk Koalicji Obywatelskiej namawia do tego, by Krakowianie zbojkotowali głosowanie, co nie podoba się Marcinowi Możdżonkowi.

"Ależ desperacja Miszalskiego. Czyli już czuje w kościach, że Krakowianie tłumnie wezmą udział w referendum i go odwołają. Oby tak się stało. Wyjaśnijcie mi proszę jakim cudem po raz kolejny ktoś kto uważa się za część 'obozu demokratycznego' może dla własnych korzyści nawoływać do niewykorzystania obywatelskich praw?" - opisuje w ostrych słowach.

Wpis sprowokował lawinę komentarzy i burzliwą dyskusję. "Bo liczy się jawność życia publicznego i demokracja. Ale tylko dla swoich. W Krakowie wychodzi coraz więcej kwiatków" - odpowiada Daniel Liszkiewicz, niegdysiejszy kierownik redakcji mediów interaktywnych w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

"Proszę zapytać skąd w skrzynkach mieszkańców gazetki nawołujące do bojkotu referendum?", "Świadoma decyzja nieuczestniczenia w wyborach jest decyzją obywatelską. Jeśli ktoś chce utrzymać prezydenta, to najskuteczniej to zrobi za pomocą absencji", "Innymi słowy gość wprost namawia, żeby ludzie nie szli do głosowania. Wow" - dyskutują internauci w już prawie dwóch setkach dodanych komentarzy.

A to jeszcze z pewnością nie koniec.





